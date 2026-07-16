Intro:
LA# DO REm LA# SOLmNo crec en l’amor, DOperò hi ha temporades FAque entro en un estat bastant curi REmós. SOLmM’espetega el cor, DOsento foguerades. FASort que tard o d’hora em poso a ll REmoc.
Vull temps
LA#mort, si us DOplau,
i que a
REmlgú m’expliqui què
m’està pa
LA#ssant.
Per
LA#què de DOnou
m'entre
REmbanco amb el record d'aquell in LA#stant? LA#I segurament hi penses, DOi segurament l’enyores REmi segurament l’estimes, LAmperò cap dels dos ho sap. LA#I segurament et penso, DOi segurament t’enyoro REmi segurament t’estimo, LAperò cap dels dos ho sap. LA#Segurament t’estimo, DOsegurament t’estimo, REmsi tu segurament m’estimes LA#fes-me un petit senyal. LA# DO REm LA# SOLmFocs artificials. DODèiem tonteries, FArimen alegria i mosca REmtell. SOLmQuan, de cop, un gest DOd’emprenedoria, FAel teu dit fregant el meu cla REmtell.
Temps
LA#mort, si us DOplau,
amb a
REmquest, no sé quants cops m’has desper LA#tat.
Per
LA#què de DOnou
em pens
REmava que dormia amb tu al cos LA#tat? LA#I segurament hi penses, DOi segurament l’enyores REmi segurament l’estimes, LAmperò cap dels dos ho sap. LA#I segurament et penso, DOi segurament t’enyoro REmi segurament t’estimo, LAperò cap dels dos ho sap. LA#Segurament t’estimo, DOsegurament t’estimo, REmsi tu segurament m’estimes LA#fes-me un petit senyal. LA#Segurament t’estimo, DOsegurament t’estimo, REmsi tu segurament m’estimes LA#fes-me un petit senyal. LA#Segurament t’estimo, DOsegurament t’estimo, REmsi tu segurament m’estimes LAfes-me un petit sen REmyal.
Vull temps
i que a
m’està pa
Per
m'entre
Temps
amb a
Per
em pens