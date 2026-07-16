Segurament t'estimo (Acords)

Fes-me un petit senyal

Acords Acords
Els Amics de les Arts
Intro:
LA# DO REm LA#

SOLmNo crec en l’amor,
DOperò hi ha temporades
FAque entro en un estat bastant curiREmós.
SOLmM’espetega el cor,
DOsento foguerades.
FASort que tard o d’hora em poso a llREmoc.

Vull temps LA#mort, si us DOplau,
i que aREmlgú m’expliqui què
m’està paLA#ssant.
Per LA#què de DOnou
m'entreREmbanco amb el record d'aquell inLA#stant?

LA#I segurament hi penses,
DOi segurament l’enyores
REmi segurament l’estimes,
LAmperò cap dels dos ho sap.

LA#I segurament et penso,
DOi segurament t’enyoro
REmi segurament t’estimo,
LAperò cap dels dos ho sap.

LA#Segurament t’estimo,
DOsegurament t’estimo,
REmsi tu segurament m’estimes
LA#fes-me un petit senyal.

LA# DO REm LA#

SOLmFocs artificials.
DODèiem tonteries, FArimen alegria i moscaREmtell.
SOLmQuan, de cop, un gest DOd’emprenedoria,
FAel teu dit fregant el meu claREmtell.

Temps LA#mort, si us DOplau,
amb aREmquest, no sé quants cops m’has desperLA#tat.
Per LA#què de DOnou
em pensREmava que dormia amb tu al cosLA#tat?

LA#I segurament hi penses,
DOi segurament l’enyores
REmi segurament l’estimes,
LAmperò cap dels dos ho sap.

LA#I segurament et penso,
DOi segurament t’enyoro
REmi segurament t’estimo,
LAperò cap dels dos ho sap.

LA#Segurament t’estimo,
DOsegurament t’estimo,
REmsi tu segurament m’estimes
LA#fes-me un petit senyal.

LA#Segurament t’estimo,
DOsegurament t’estimo,
REmsi tu segurament m’estimes
LA#fes-me un petit senyal.

LA#Segurament t’estimo,
DOsegurament t’estimo,
REmsi tu segurament m’estimes
LAfes-me un petit senREmyal.

 

 

 

Un cançoner en què guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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