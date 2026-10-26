Semblava que fossis tu (Acords)

He quedat amb mi mateix

Acords Acords
Els Amics de les Arts
els amics de les arts el senyal que esperaves
els amics de les arts el senyal que esperaves
REm x4

He queLAmdat amb REmmi maLAmteix.
REmAl bar de soLAmta casa als dos REmens anava LAmbé.
REmM’he vist LAmprim, mal REmafaiLAmtat.
REmHe convidat LAmjo a tot, no REmm’he deixat paLAmgar.

Sempre hem tinFAgut un sentit de l’humor molt afí,
si ploro, ho FAcompenso amb un bon acudit.

Quan cadasREmcú ha marLAmxat pel REmmeu LAmcostat,
m’he dit: “Estic REmmés bé”, aiLAmxò m’ha tranREmquil·LAmlitzat.

Per unaSOLmnimiREmtat, he deciSI♭dit que avui
voDOsus4→lem descanDOsar de tu.

SI♭Perquè FAjo, de tant en LAtant, m’he de doREmnar una treva.
SI♭Perquè FAjo, quan no puc LAmés, m’ho he REmde fer venir bé.
SI♭ FA LA REm Ja sé que m’autoenganyo. Ja sé que m’autoenganyo,
SI♭però no FAestem fent malDO→REm→a DOningú REmmés.

He queLAmdat amb REmmi maLAmteix.
REmTots dos estàvem LAmfets un flam, com sempre REmabans d’una ciLAmta.
REmElla fa LAmmolt poc també REms’ha sepaLAmrat.
REmEns ha avisat que LAmel fill dormia, REmque el volum controLAmlat.

I hem puFAjat fins al seu apartament, ens hem assegut
al REmllit. Molt peLAmtit. Quan se REmm’ha llanLAmçat
al FAcoll, (tot de cop) hem dit:
“Ara és el moSOLmment”. Hem REmacluSI♭cat els ulls.
SemDOsus4→blava que DOfossis tu.

SI♭Perquè FAjo, de tant en LAtant, m’he de doREmnar una treva.
SI♭Perquè FAjo, quan no puc LAmés, m’ho he REmde fer venir bé.
SI♭ FA LA REm Ja sé que m’autoenganyo. Ja sé que m’autoenganyo,
SI♭però no esFAtem fent mal a LA→ningú REm→més. DO

SI♭Perquè FAjo, de tant en LAtant, m’he de doREmnar una treva.
SI♭Perquè FAjo, quan no puc LAmés, m’ho he REmde fer venir bé.
SI♭ FA LA REm Ja sé que m’autoenganyo. Ja sé que m’autoenganyo,
SI♭però FAno estem fent LAmal a ningú, REmningú, ningú més.

SI♭ REm SOLm DOsus4→ DO x2

SI♭Deu ser tan dur cada FAcop que ensopegues,
LAmcop que ensopegues, REm→cop que ensoDOpegues
SI♭amb una nova verFAsió low-cost de LAmmi. LA
SI♭Deu ser tan dur cada FAcop que ensopegues,
LAmcop que ensopegues, REm→cop que ensoDOpegues
SI♭amb una nova verFAsió low-cost de LAmmi. LA
SI♭Com t’ho FAdeus fer?

SI♭Deu ser tan dur cada FAcop que ensopegues,
LAmcop que ensopegues, REm→cop que ensoDOpegues
SI♭amb una nova verFAsió low-cost de LAmmi. LA
SI♭Deu ser tan dur cada FAcop que ensopegues,
LAmcop que ensopegues, REm→cop que ensoDOpegues
SI♭amb una nova verFAsió low-cost de LAmmi. LA
SI♭Deu ser tan dur cada FAcop que ensopegues,
LAmcop que ensopegues, REm→cop que ensoDOpegues
SI♭amb una nova verFAsió low-cost de LAmmi. LA
SI♭Deu ser tan dur cada FAcop que ensopegues,
LAmcop que ensopegues, REm→cop que ensoDOpegues
SI♭amb una nova verFAsió low-cost de LAmmi. LA

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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