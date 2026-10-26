LA7Seria fantàstic DO#mque anés eLA7quivocat DO#mi que el wàter no LA7fos ocupat. SIm7Que fes un bon dia i que ens MI7fes bon pes. SOL#7Que sant Pere, paDO#m7gant, no SIm7cantés. MI7
LA7Seria fantàstic DO#mque res no fos urgent. FA#7No passar mai de llarg SIm7i servir per quelcom. SOL#7Anar per la vida sense DO#mcompliments, FA#7 SIm7anomenant les coses pel seu nom. MI7Cobrar en espècies i senDO#mtir-se ben tractat FA#7i pixar-se de riure i fer SIm7volar DO#7coloms.
FA#7Seria tot un deSIm7tall, MI7tot un símptoma d'urbaniLA7tat, DO#mque no DOdimperdessin semSImpre els mateixos MI7i que heretessin els LA7desheretats. FA#7Seria fantàsSIm7tic MI7que guanyés el miLA7llor DO#mi que DOdimla força SImno fos la raó. MI7Que s'instal·lés LA7al barri FA#7el paradís terreSIm7nal. MI7Que la ciència fos neuLA7tral. DO#mSeDOdimria SImfantàstic MI7no passar per LA7l'embut. FA#7Que tot fos com és manat i ningú no maSIm7nés. MI7Que arribés el dia del sentit coLA7mú. DO#mTrobar-DOdimse com a caSImsa a tot arreu. MI7Poder badar sense LA7córrer perill. FA#7Seria fantàstic que tots fóssim fills de SIm7Déu. MI7Seria tot un deLA7tall DO#mi tot DOdimun gest, per SImla teva part, MI7que coincidíssim, et deixesLA7sis convèncer FA#7i fossis tal com jo t'he imagiSIm7nat.