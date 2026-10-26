Seria fantàstic (Acords)

Seria fantàstic

Acords Acords
Joan Manuel Serrat
joan manuel serrat fa vint anys que tinc vint anys
joan manuel serrat fa vint anys que tinc vint anys
LA7Seria fantàstic
DO#mque anés eLA7quivocat
DO#mi que el wàter no LA7fos ocupat.
SIm7Que fes un bon dia
i que ens MI7fes bon pes.
SOL#7Que sant Pere, paDO#m7gant, no SIm7cantés. MI7

LA7Seria fantàstic
DO#mque res no fos urgent.
FA#7No passar mai de llarg SIm7i servir per quelcom.
SOL#7Anar per la vida sense DO#mcompliments, FA#7
SIm7anomenant les coses pel seu nom.
MI7Cobrar en espècies i senDO#mtir-se ben tractat
FA#7i pixar-se de riure i fer SIm7volar
DO#7coloms.

FA#7Seria tot un deSIm7tall,
MI7tot un símptoma d'urbaniLA7tat,
DO#mque no DOdimperdessin semSImpre els mateixos
MI7i que heretessin els LA7desheretats.
FA#7Seria fantàsSIm7tic
MI7que guanyés el miLA7llor
DO#mi que DOdimla força SImno fos la raó.
MI7Que s'instal·lés LA7al barri
FA#7el paradís terreSIm7nal.
MI7Que la ciència fos neuLA7tral.
DO#mSeDOdimria SImfantàstic
MI7no passar per LA7l'embut.
FA#7Que tot fos com és manat i ningú no maSIm7nés.
MI7Que arribés el dia del sentit coLA7mú.
DO#mTrobar-DOdimse com a caSImsa a tot arreu.
MI7Poder badar sense LA7córrer perill.
FA#7Seria fantàstic que tots fóssim fills de SIm7Déu.
MI7Seria tot un deLA7tall
DO#mi tot DOdimun gest, per SImla teva part,
MI7que coincidíssim, et deixesLA7sis convèncer
FA#7i fossis tal com jo t'he imagiSIm7nat.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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