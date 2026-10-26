REmaj7Si no fos per tu, m'hauria SOLmort de gana LAsus4abans de LAperdre la REsalut. REmaj7 SOLSi no fos per tu, LAque em poses plat a la REmaj7taula RE quan d'altres SOLper LAtot aREmaj7jut SOLdonen bons conLAsells i sàvies paREmaj7raules SOLi et deixen LAsol i en deREmaj7jú, SOLmaj7m'esperava el trist final de la ciSOLmgala LAsi no fos per REmaj7tu.
SOLLAsus4
REmaj7Si no fos per tu, segur que SOLno tindria LAsus4on enLAfonsar les REarREmaj7rels SOLni un cobert on LAraure ni una bona REmaj7guia RE per anar i torSOLnar LAal setè REmaj7cel. I SOLels fills que escamLApés no els coneixeREmaj7ria, SOLres meu LAviuria en ninREmaj7gú; SOLmaj7jo seria un altre i ningú no ho SOLmsabria LAsi no fos per REmaj7tu.
SOLLAsus4
REmaj7Si no fos per tu, que arreplegues SOLels trossos LAsus4després de LAla tempesREmaj7tat SOLi em fas compaLAnyia quan borden els REmaj7gossos RE en el SOLcor de LAla ciuREmaj7tat, SOLtu, que del miLArall, ullerós, em REmaj7mires SOLrenyant-me LAde bon maREmaj7tí SOLmaj7per maltractar una vida que mai no SOLmtindries LAsi no fos per REmaj7mi.
SOLLAsus4 REmaj7SOLLAsus4
REmaj7Si no fos per mi, qui SOLet rescataria LAsus4de tanta LAvulgariREmaj7tat? SOLFeines, comproLAmisos, rutines, faREmaj7mília, RE muniSOLcipi i LAsindiREmaj7cat. SOLÉs per això que em LAdons crèdit i vaREmaj7lença: SOLcasa, dona, LApa i aREmaj7bric. SOLmaj7Ja m'explicaràs qui series SOLmsense LAel teu íntim eREmaj7nemic.