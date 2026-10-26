Si no fos per tu (Acords)

Si no fos per tu, m'hauria mort de gana

Acords Acords
Joan Manuel Serrat
joan manuel serrat material sensible
joan manuel serrat material sensible
REmaj7 SOL LAsus4
REmaj7 SOL LAsus4

REmaj7Si no fos per tu, m'hauria SOLmort de gana
LAsus4abans de LAperdre la REsalut. REmaj7
SOLSi no fos per tu, LAque em poses plat a la REmaj7taula RE
quan d'altres SOLper LAtot aREmaj7jut
SOLdonen bons conLAsells i sàvies paREmaj7raules
SOLi et deixen LAsol i en deREmaj7jú,
SOLmaj7m'esperava el trist final de la ciSOLmgala
LAsi no fos per REmaj7tu.

SOL LAsus4

REmaj7Si no fos per tu, segur que SOLno tindria
LAsus4on enLAfonsar les REarREmaj7rels
SOLni un cobert on LAraure ni una bona REmaj7guia RE
per anar i torSOLnar LAal setè REmaj7cel.
I SOLels fills que escamLApés no els coneixeREmaj7ria,
SOLres meu LAviuria en ninREmaj7gú;
SOLmaj7jo seria un altre i ningú no ho SOLmsabria
LAsi no fos per REmaj7tu.

SOL LAsus4

REmaj7Si no fos per tu, que arreplegues SOLels trossos
LAsus4després de LAla tempesREmaj7tat
SOLi em fas compaLAnyia quan borden els REmaj7gossos RE
en el SOLcor de LAla ciuREmaj7tat,
SOLtu, que del miLArall, ullerós, em REmaj7mires
SOLrenyant-me LAde bon maREmaj7
SOLmaj7per maltractar una vida que mai no SOLmtindries
LAsi no fos per REmaj7mi.

SOL LAsus4
REmaj7 SOL LAsus4

REmaj7Si no fos per mi, qui SOLet rescataria
LAsus4de tanta LAvulgariREmaj7tat?
SOLFeines, comproLAmisos, rutines, faREmaj7mília, RE
muniSOLcipi i LAsindiREmaj7cat.
SOLÉs per això que em LAdons crèdit i vaREmaj7lença:
SOLcasa, dona, LApa i aREmaj7bric.
SOLmaj7Ja m'explicaràs qui series SOLmsense
LAel teu íntim eREmaj7nemic.

SOL LAsus4
REmaj7 SOL LAsus4

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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