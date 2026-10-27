DOSigues lliure REi camina cap a SOLl'estel que vulMImguis guanyar,
DOno pensis en el que els alREtres et diSOLran, MIm
DOdeixa que REla pluja mulli SOLels teus caMImbells daurats,
DOpetites gotes REfredes tremoSOLlant.
DOFes de caREsa teva tots SOLels llargs caMImmins del món
DOi tingues per sostre el REblau coSOLlor, MIm
DOdorm sobre REl'herba tendra, SOLvola com MImel colom,
DOi corre com el REriu vers l'horitSOLzó.
DOFes-te blanREca escuma quan SOLel mar és MImblau color,
DOfes-te com l'ocell que canta REen un raSOLcó, MIm
DOfes-te flor REpetita, fes-SOLte aiMImgua brollant
DOi fes anar a la viREda a cada insSOLtant.
DOAltres jorns REla vida un SOLcompany et MImportarà;
DOde la seva mà caREminaSOLràs, MIm
DOdolços llaREvis tendres i SOLuna parMImla suau
DOper fer miREllor la viSOLda,
DOper fer millor la viREda a cada insSOLtant.
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.