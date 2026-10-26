LANo et vull veure amb cara de no haver fet l'amor, LAllença aquesta cara de tenir tan pocs amics. Que si REles pomes són agres, busca MIun altre pomer. Si el FA#mtrobes fantàstic, i REsi no també.
Passa-t'ho LAbé, no busquis REtant, sigues feLAliç, sense perREmís, menja perLAnil, menja perREnil, menja pernil, LAI want to break freREe.
I el seny és una MIfruita i el FA#mcel és infiREnit. I els secrets… SonunuLAcell! SoREnunuLA→REcell! SonunuLAcell! RESón un unununoLAcell.
LAAi! Pessiga'm i regala'm el moment. Intento fer el que dic i ser coherent. LADe tot el que vaig dir he fet la meitat, i continuo dient el que faré. RETantes ganes de fer de tot, i MIfaig tot el que puc. Què és el que FA#mvull? Vull fer REel que puc, fent el que LA→REvull. LARELARE
SonunuLAcell! SoREnunuLA→REcell! SonunuLAcell! RESón un ununun oLAcell.
LARELARE x4 LARELAMI
LADeixa la trisREtesa en un raLAcó del REcor. LALa teva pasREsió fa massa LAtemps que REdorm. LADeixa la trisREtesa en un raLAcó del REcor. LALa teva pasREsió fa massa LAtemps que REdorm.
LASón un unuREnun ocell. LASonunucell! RESonunucell! LASón un unuREnun ocell. LASonunucell! RESonunucell! LASón un unuREnun ocell. LASonunucell! RESonunucell! LASón un unuREnun ocell. LASonunucell! RESonunucell!