REmRiure, tant de bo pogués fer com SI♭vosaltres i DOsomriure, tant de bo pogués autoconvèncer-me que és del SI♭tot normal, tant de FAbo en pogués parlar, SOLmtant de bo pogués aixecar el got, pogués LAbrindar.
REmCalma. No em mireu així. SI♭Jo, aquí, REmnomés demano DOcalma. He de recollir-me a trossos per SI♭maj7muntar-me un altre SI♭cop. Costarà FAposar d’acord SOLmal que queda del meu ego, al meu cervell LAi jo.
SI♭maj7Sort que sou aquí, FAque assenyaleu un nou camí. SI♭maj7Ja em coneixeu: és part de mi FAaquesta enyorança. SI♭maj7Sort que sou aquí, FAque assenyaleu un nou camí, SI♭maj7que no parlem només de mi. DOSort que heu vingut.
REmDies. He anat millorant, però ja sabeu que això DOva a dies. Per moments el dubte pren el meu control SI♭i es fa gegant. FAPenso si al final guanyar SOLmés una qüestió de simplement LAno abandonar.
REmAgafeu-me fort, que el record SI♭pampallugueja DOa gran distància. REmCrec que soc capaç de tirar-m’hi, SI♭de jugar-m’hi el nord. FAVa, traieu les vostres cordes SOLmi lligueu-me el cos LAa aquest màstil.
SI♭Sort que sou aquí, FAque assenyaleu un nou camí. SI♭Ja em coneixeu: és part de mi FAaquesta enyorança. SI♭maj7Sort que sou aquí, FAque assenyaleu un nou camí, SI♭maj7que no parlem només de mi. DOSort que heu vingut. SI♭Sort de FAvosaltres.