Sort que sou aquí (Acords)

tant de bo pogués fer com vosaltres i somriure

Acords Acords
Els Amics de les Arts
els amics de les arts les paraules que triem no dir
els amics de les arts les paraules que triem no dir
SI♭maj7 FA SI♭maj7 DO

REmRiure,
tant de bo pogués fer com SI♭vosaltres i DOsomriure,
tant de bo pogués autoconvèncer-me que és del SI♭tot normal,
tant de FAbo en pogués parlar,
SOLmtant de bo pogués aixecar el got,
pogués LAbrindar.

REmCalma.
No em mireu així. SI♭Jo, aquí, REmnomés demano DOcalma.
He de recollir-me a trossos per SI♭maj7muntar-me un altre SI♭cop.
Costarà FAposar d’acord
SOLmal que queda del meu ego,
al meu cervell LAi jo.

SI♭maj7Sort que sou aquí, FAque assenyaleu un nou camí.
SI♭maj7Ja em coneixeu: és part de mi FAaquesta enyorança.
SI♭maj7Sort que sou aquí, FAque assenyaleu un nou camí,
SI♭maj7que no parlem només de mi.
DOSort que heu vingut.

REmDies.
He anat millorant, però ja sabeu que això DOva a dies.
Per moments el dubte pren el meu control SI♭i es fa gegant.
FAPenso si al final guanyar
SOLmés una qüestió de simplement
LAno abandonar.

REmAgafeu-me fort,
que el record SI♭pampallugueja DOa gran distància.
REmCrec que soc capaç de tirar-m’hi,
SI♭de jugar-m’hi el nord.
FAVa, traieu les vostres cordes
SOLmi lligueu-me el cos LAa aquest màstil.

SI♭Sort que sou aquí, FAque assenyaleu un nou camí.
SI♭Ja em coneixeu: és part de mi FAaquesta enyorança.
SI♭maj7Sort que sou aquí, FAque assenyaleu un nou camí,
SI♭maj7que no parlem només de mi.
DOSort que heu vingut.
SI♭Sort de FAvosaltres.

SI♭maj7 DO SI♭maj7 SI♭

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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