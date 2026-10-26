LAm Sota un cirerer REm florit,

MI murmuri d'abelles,

LAm murmuri d'abelles.

REm Sota un cirerer florit,

LAm murmuri d'abelles

MI que LAm m'adormí.

REm Com si s'estronqués la vida,

LAm quan tu vas tancar la porta,

MI em quedà l'ànima morta,

LAm vas deixar-me amb les mans buides.

REm Al perdre la teva imatge,

LAm em va enfonsar l'enyorança

MI i vaig perdre l'esperança

LAm creient que no tornaries.

LAm I així vaig viure

REm amb les mans buides

REm i el cor patint.

LAm Res no em quedava,

MI només somniava

LAm sota un cirerer florit.



LAm Sota un cirerer REm florit,

MI murmuri d'abelles,

LAm murmuri d'abelles.

REm Sota un cirerer florit,

LAm murmuri d'abelles

MI que LAm m'adormí.

REm Però el temps d'estimar és tan fràgil,

LAm quan menys te n'adones, es trenca,

MI se'n va donant-te una empenta

LAm deixant-te un regust amarg.

REm Avui que els teus ulls em miren,

LAm he tornat a sentir pena,

MI ell se t'ha girat d'esquena,

LAm i no creus que s'ha acabat.

LAm Dius que és un somni,

MI només un somni,

REm pobre infeliç!

LAm Vius de mentides,

MI tens les mans buides,

LAm com jo ahir.