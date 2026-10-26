Sota un cirerer florit (Acords)

Sota un cirerer florit

Acords Acords
Joan Manuel Serrat
LAmSota un cirerer REmflorit,
MImurmuri d'abelles,
LAmmurmuri d'abelles.
REmSota un cirerer florit,
LAmmurmuri d'abelles
MIque LAmm'adormí.
REmCom si s'estronqués la vida,
LAmquan tu vas tancar la porta,
MIem quedà l'ànima morta,
LAmvas deixar-me amb les mans buides.
REmAl perdre la teva imatge,
LAmem va enfonsar l'enyorança
MIi vaig perdre l'esperança
LAmcreient que no tornaries.
LAmI així vaig viure
REmamb les mans buides
REmi el cor patint.
LAmRes no em quedava,
MInomés somniava
LAmsota un cirerer florit.

LAmSota un cirerer REmflorit,
MImurmuri d'abelles,
LAmmurmuri d'abelles.
REmSota un cirerer florit,
LAmmurmuri d'abelles
MIque LAmm'adormí.
REmPerò el temps d'estimar és tan fràgil,
LAmquan menys te n'adones, es trenca,
MIse'n va donant-te una empenta
LAmdeixant-te un regust amarg.
REmAvui que els teus ulls em miren,
LAmhe tornat a sentir pena,
MIell se t'ha girat d'esquena,
LAmi no creus que s'ha acabat.
LAmDius que és un somni,
MInomés un somni,
REmpobre infeliç!
LAmVius de mentides,
MItens les mans buides,
LAmcom jo ahir.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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