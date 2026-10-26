LAmSota un cirerer REmflorit, MImurmuri d'abelles, LAmmurmuri d'abelles. REmSota un cirerer florit, LAmmurmuri d'abelles MIque LAmm'adormí. REmCom si s'estronqués la vida, LAmquan tu vas tancar la porta, MIem quedà l'ànima morta, LAmvas deixar-me amb les mans buides. REmAl perdre la teva imatge, LAmem va enfonsar l'enyorança MIi vaig perdre l'esperança LAmcreient que no tornaries. LAmI així vaig viure REmamb les mans buides REmi el cor patint. LAmRes no em quedava, MInomés somniava LAmsota un cirerer florit.
LAmSota un cirerer REmflorit, MImurmuri d'abelles, LAmmurmuri d'abelles. REmSota un cirerer florit, LAmmurmuri d'abelles MIque LAmm'adormí. REmPerò el temps d'estimar és tan fràgil, LAmquan menys te n'adones, es trenca, MIse'n va donant-te una empenta LAmdeixant-te un regust amarg. REmAvui que els teus ulls em miren, LAmhe tornat a sentir pena, MIell se t'ha girat d'esquena, LAmi no creus que s'ha acabat. LAmDius que és un somni, MInomés un somni, REmpobre infeliç! LAmVius de mentides, MItens les mans buides, LAmcom jo ahir.