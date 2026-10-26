Suïssa (Acords)

Tu, que trencant l’alto el foc va

Acords Acords
Els Amics de les Arts
els amics de les arts un estrany poder
els amics de les arts un estrany poder
DOm FAm→ SOLm→ LA♭→ SI♭
DOm FAm→ SOLm→ LA♭→ SI♭ LA♭ SI♭

DOmTu, que trenFAm→cant l’alto el SOLm→foc va
i li LA♭→tires la SI♭copa a la DOmcara. (Tu, tu...)
El muFAm→seu al·luSOLm→cina. NinLA♭→gú no resSI♭pira.
Que LA♭l’has llançat! Que no has mirat!
Que vola i que imSI♭pacta contra un Modigliani.

DOmEll, que ara FAm→perd els esSOLm→treps,
encaLA♭→dena un reSI♭nec amb un DOmaltre.
Hi ha una FAm→taca en el SOLm→quadre. EmLA♭→pentes. ASI♭larmes.
“SeLA♭guretat! Seguretat!”. Escena itaSI♭liana.

Potser ja esDOmteu sobreactuant.
Potser en MI♭feu un gra massa.
Potser és miLA♭llor dir prou
i miSI♭rar endavant.

Potser hi esDOmteu tots dos posant
molt més pa MI♭que formatge.
Potser al final tampoc us LA♭estimàveu tant.

DOmAi! Ha arriFAm→bat el moSOLm→ment que
m’oLA♭→bligues a SI♭fer espioDOmnatge.
Però en el FAm→fons el que SOLm→vols és
senLA♭→tir que t’eSI♭nyora...
Que esLA♭tà fatal! Que està fatal! Vejam,
com t’ho exSI♭plico sense que te m’enfonsis?

DOmEll sembla esFAm→tar en un peSOLm→ríode
expanLA♭→siu. Diu que SI♭totes li DOmponen.
Però com FAm→sempre: dos SOLm→dies i
et LA♭→truca fet SI♭caldo, ELA♭lisabet! Elisabet!
No cal ni que ho SI♭ploris!

Potser ja esDOmteu sobreactuant.
Potser en MI♭feu un gra massa.
Potser és miLA♭llor dir prou
i miSI♭rar endavant.

Potser hi esDOmteu tots dos posant
molt més pa MI♭que formatge.
Potser al final tampoc us LA♭estimàveu tant.

SolemneFAmment ho dic: aiSOLmxò no té cura. Jo,
des d’aLA♭quest moment, em deSI♭claro amic neutral.
No es pot dir FAmque tingueu el do SOLmde la mesura,
i un doble aLA♭gent segur que acabaSI♭ria prenent mal.

DOm MI♭ LA♭ SI♭

DOmJo vull ser Suïssa. Jo vull ser Suïssa.
MI♭Jo vull ser Suïssa. Jo vull ser Suïssa.
LA♭Jo vull ser Suïssa. Jo vull ser Suïssa.
SI♭Jo vull ser Suïssa. Jo vull ser Suïssa.
DOmJo vull ser Suïssa. Jo vull ser Suïssa.
MI♭Jo vull ser Suïssa. Jo vull ser Suïssa.
LA♭Jo vull ser Suïssa. Jo vull ser Suïssa.
SI♭Jo vull ser Suïssa. Jo vull ser Suïssa.
DOmJo vull ser Suïssa. Jo vull ser Suïssa.
MI♭Jo vull ser Suïssa. Jo vull ser Suïssa.
LA♭Jo vull ser Suïssa. Jo vull ser Suïssa.
SI♭Jo vull ser Suïssa. Jo vull ser Suïssa.

DOmJo vull ser Suïssa.
CadasMI♭cú que es mengi, nena,
els seus propis merLA♭ders,
els seus propis merSI♭ders.
DOmJo vull ser Suïssa.
CadasMI♭cú que es mengi, nena,
els seus propis merLA♭ders,
els seus propis merSI♭ders.
DOmJo vull ser Suïssa.
CadasMI♭cú que es mengi, nena,
els seus propis merLA♭ders,
els seus propis merSI♭ders.
DOmJo vull ser Suïssa.
CadasMI♭cú que es mengi, nena,
els seus propis merLA♭ders,
els seus propis merSI♭ders.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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