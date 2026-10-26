DOmTu, que trenFAm→cant l’alto el SOLm→foc va i li LA♭→tires la SI♭copa a la DOmcara. (Tu, tu...) El muFAm→seu al·luSOLm→cina. NinLA♭→gú no resSI♭pira. Que LA♭l’has llançat! Que no has mirat! Que vola i que imSI♭pacta contra un Modigliani.
DOmEll, que ara FAm→perd els esSOLm→treps, encaLA♭→dena un reSI♭nec amb un DOmaltre. Hi ha una FAm→taca en el SOLm→quadre. EmLA♭→pentes. ASI♭larmes. “SeLA♭guretat! Seguretat!”. Escena itaSI♭liana.
Potser ja esDOmteu sobreactuant. Potser en MI♭feu un gra massa. Potser és miLA♭llor dir prou i miSI♭rar endavant.
Potser hi esDOmteu tots dos posant molt més pa MI♭que formatge. Potser al final tampoc us LA♭estimàveu tant.
DOmAi! Ha arriFAm→bat el moSOLm→ment que m’oLA♭→bligues a SI♭fer espioDOmnatge. Però en el FAm→fons el que SOLm→vols és senLA♭→tir que t’eSI♭nyora... Que esLA♭tà fatal! Que està fatal! Vejam, com t’ho exSI♭plico sense que te m’enfonsis?
DOmEll sembla esFAm→tar en un peSOLm→ríode expanLA♭→siu. Diu que SI♭totes li DOmponen. Però com FAm→sempre: dos SOLm→dies i et LA♭→truca fet SI♭caldo, ELA♭lisabet! Elisabet! No cal ni que ho SI♭ploris!
Potser ja esDOmteu sobreactuant. Potser en MI♭feu un gra massa. Potser és miLA♭llor dir prou i miSI♭rar endavant.
Potser hi esDOmteu tots dos posant molt més pa MI♭que formatge. Potser al final tampoc us LA♭estimàveu tant.
SolemneFAmment ho dic: aiSOLmxò no té cura. Jo, des d’aLA♭quest moment, em deSI♭claro amic neutral. No es pot dir FAmque tingueu el do SOLmde la mesura, i un doble aLA♭gent segur que acabaSI♭ria prenent mal.
DOmMI♭LA♭SI♭
DOmJo vull ser Suïssa. Jo vull ser Suïssa. MI♭Jo vull ser Suïssa. Jo vull ser Suïssa. LA♭Jo vull ser Suïssa. Jo vull ser Suïssa. SI♭Jo vull ser Suïssa. Jo vull ser Suïssa. DOmJo vull ser Suïssa. Jo vull ser Suïssa. MI♭Jo vull ser Suïssa. Jo vull ser Suïssa. LA♭Jo vull ser Suïssa. Jo vull ser Suïssa. SI♭Jo vull ser Suïssa. Jo vull ser Suïssa. DOmJo vull ser Suïssa. Jo vull ser Suïssa. MI♭Jo vull ser Suïssa. Jo vull ser Suïssa. LA♭Jo vull ser Suïssa. Jo vull ser Suïssa. SI♭Jo vull ser Suïssa. Jo vull ser Suïssa.
DOmJo vull ser Suïssa. CadasMI♭cú que es mengi, nena, els seus propis merLA♭ders, els seus propis merSI♭ders. DOmJo vull ser Suïssa. CadasMI♭cú que es mengi, nena, els seus propis merLA♭ders, els seus propis merSI♭ders. DOmJo vull ser Suïssa. CadasMI♭cú que es mengi, nena, els seus propis merLA♭ders, els seus propis merSI♭ders. DOmJo vull ser Suïssa. CadasMI♭cú que es mengi, nena, els seus propis merLA♭ders, els seus propis merSI♭ders.