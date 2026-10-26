Susanna (Acords)

Susanna té una casa enllà de la ribera

Acords Acords
Joan Manuel Serrat
joan manuel serrat d un temps d un pais
joan manuel serrat d un temps d un pais
MISusanna té una casa enllà de la ribera.
FA#mUs hi porta a sentir l'aigua i les barques, al capvespre.
MII la nit amb ella és vostra. És mig boja i això us tempta.
SOL#mI ella us dona te i taronLAges d'unes terres estrangeres.
MII tot just aneu a dir-li que no us queda amor per a ella,
SOL#mde seguida us capta l'ona. Mira el riu i deixa entendre
MIque ella té un amor per sempre.
SOL#mI voleu fer el camí amb ella.
LAI sabeu que ella el fa a cegues.
MII sabeu que ella es confia,
FA#mque el seu cos es dona al vostre per no MIres.

MII Jesús, mariner un dia, quan descalç travessà l'aigua,
FA#mva passar un temps fent de guaita i va veure que el buscaven
MIde tants homes uns pocs homes: sols aquells que s'ofegaven.
SOL#mI va dir: "Des LAd'ara, els homes
MImariners seran i amb barques aniran...".
FA#mPerò va ofegar-se, ell també, en un capvespre.
MISolitari com un home, deixà anar
SOL#msobre nosalLAtres el seu clam.
MII el camí que ell fa feu vostre
FA#mi voleu seguir-lo a cegues.
MIConfieu potser per sempre.
SOL#mL'esperit d'ell mou el LAvostre com un cos.
MII llavors Susanna us porta fins al riu amb la mà estesa.
FA#mAl vestit, hi duu les roses i els parracs de les trinxeres,
MImentre el sol inunda el fàstic dels monuments de la terra.
SOL#mI us ensenya a veure coses LAque no hauríeu sabut veure,
MIentremig d'escombraries i entremig de flors enceses,
FA#mcom hi ha herois entre les algues, com hi ha infants que amor no tenen.
MII Susanna el mirall desa.
SOL#mI voleu fer el LAcamí amb ella.
MII voleu seguir-la a cegues.
FA#mConfieu potser per sempre.
MIL'esperit seu ella ajusta al vostre cos.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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