Tintín al Congo (Acords)

Era el 1990, vaig trencar una relació

Acords Acords
Els Amics de les Arts
LAmEra el 1990, vaig trencar una relaSOLció
i un dia que estava al FAzoo, vaig fiMIxar-me en un ós LAmpanda.
1991, corprès part de l'experiènSOLcia
i sense tenir-ne consciènFAcia, em MIvaig fer amic d'un LAmós bru.
1992, estava avorrit a SOLcasa
i conscient de la meva traFAça, els vaig torMInar a trucar a LAmtots dos.

No no no no no no. No és zooSOLfília, és faMImília, LAm2001.
L'odisSOLsea -no no no-, sense MItreva, cap a LAmtu.

1993, ja estant fart de mides SOLgrosses,
per simplificar les FAcoses, vaig comMIprar-me un pequiLAmnès.
1994, un bon amic meu SOLpastor
em va fer descobrir FAun món quan em va MIensenyar les caLAmbres.
1995, buscant quelcom més eSOLxòtic
com a company anecFAdòtic, vaig penMIsar en l'ornitoLAmrinc.

No no no no no no. No és zooSOLfília, és faMImília, LAm2001.
L'odisSOLsea -no no no-, sense MItreva, cap a LAmtu.

LAm SOL FA MI LAm x2

1996, vaig adoptar una SOLhiena,
no pas perquè ella em fes FApena, sinó MIpel seu gran somLAmrís.
1997, vaig perdre una pasSOLtanaga
i és que qui la fa la paFAga. Ai! TraMIpella coniLAmllet.
1998, em pica una abeSOLlla reina,
de totes elles la més bella, FAi em va conviMIdar a la suiLAmte.
1999, d'excursió per la SOLmuntanya,
vaig veure sortir una banya FAi sota hi MIhavia un LAmboc.

No no no no no no. No és zooSOLfília, és faMImília, LAm2001.
L'odisSOLsea -no no no-, sense MItreva, cap a LAmtu.

I arribat a l'any 2000, cansat ja de tanta SOLbèstia,
no vull pecar d'immoFAdèstia, vaig conMIcloure amb un manLAmdril.
I a parDO→tir del SOL→MI2001, no he parat d'anar per LAm→SOL→tu... FA→ MI

LAm→ SOL→ FA→ MI x3
LAm

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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