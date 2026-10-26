LAmEra el 1990, vaig trencar una relaSOLció i un dia que estava al FAzoo, vaig fiMIxar-me en un ós LAmpanda. 1991, corprès part de l'experiènSOLcia i sense tenir-ne consciènFAcia, em MIvaig fer amic d'un LAmós bru. 1992, estava avorrit a SOLcasa i conscient de la meva traFAça, els vaig torMInar a trucar a LAmtots dos.
No no no no no no. No és zooSOLfília, és faMImília, LAm2001. L'odisSOLsea -no no no-, sense MItreva, cap a LAmtu.
1993, ja estant fart de mides SOLgrosses, per simplificar les FAcoses, vaig comMIprar-me un pequiLAmnès. 1994, un bon amic meu SOLpastor em va fer descobrir FAun món quan em va MIensenyar les caLAmbres. 1995, buscant quelcom més eSOLxòtic com a company anecFAdòtic, vaig penMIsar en l'ornitoLAmrinc.
No no no no no no. No és zooSOLfília, és faMImília, LAm2001. L'odisSOLsea -no no no-, sense MItreva, cap a LAmtu.
LAmSOLFAMILAm x2
1996, vaig adoptar una SOLhiena, no pas perquè ella em fes FApena, sinó MIpel seu gran somLAmrís. 1997, vaig perdre una pasSOLtanaga i és que qui la fa la paFAga. Ai! TraMIpella coniLAmllet. 1998, em pica una abeSOLlla reina, de totes elles la més bella, FAi em va conviMIdar a la suiLAmte. 1999, d'excursió per la SOLmuntanya, vaig veure sortir una banya FAi sota hi MIhavia un LAmboc.
No no no no no no. No és zooSOLfília, és faMImília, LAm2001. L'odisSOLsea -no no no-, sense MItreva, cap a LAmtu.
I arribat a l'any 2000, cansat ja de tanta SOLbèstia, no vull pecar d'immoFAdèstia, vaig conMIcloure amb un manLAmdril. I a parDO→tir del SOL→MI2001, no he parat d'anar per LAm→SOL→tu... FA→MI