Tothom es separa (Acords)

Per una gran distància

Acords Acords
Els Amics de les Arts
els amics de les arts les paraules que triem no dir
els amics de les arts les paraules que triem no dir
MIm SOL DO RE
MIm SOL DO

MImPer una gran distància,
SOLper la petita espina,
MImressaca post-vacaSOLcional que tot ho evidencia,
MImque no hi ha més sortida,
SOLque allargues l’agonia,
però MImsobretot tu no et preocuSOLpis,
SOLque és normal perquè tot.

MImÉs sistèmic:
SOLtorna la rutina,
MImla calor se’n va i ara
què SOLfem amb tota aquesta vida?
MIm(És sistèmic.)
SOLVinga, i embolica que fa fort MIm
un desig a dintre teu. SOL

Tothom es sepaDOra,
i SOLningú ho pot eSIvitar,
MImi aquest any com REcada cada setemDObre,
fan l’aSOLgost els advocats. SI
Tothom es separa, DO
per ser SOLjove eternament, SI
aMImquest any com caREda cada setemDObre,
el SOLmercat s’autorrenova SIproclamant: viu el moment.

MIm SOL DO RE SI
MIm SOL DO RE SI

MImPosar el mode avió,
MImla gran evasió,
MImtornar a començar, però ara sí,
MImperò ara ser tu mateixa
MImper tu poder créixer, tornar-te l’enveja
MImde la que critica,
MImque surts el dilluns, dimarts,
MImdimecres, dijous.
MImT’ho dic com a amic,
MImno t’ho dic com a coach.
MImMai més atrapada a la monotonia,
not under my SIwatch.

MImÉs sistèmic:
SOLtorna la rutina,
MImla calor se’n va i ara
què SOLfem amb tota aquesta vida?
MIm(És sistèmic.)
SOLVinga, i embolica que fa MImfort
MImaquest desig a dintre teu.

Tothom es seDOpara,
amb els SOLfills entusiasSImats,
quina MImsort tenir dues REcases DO
i reSOLgals per duplicat. SI
Tothom es sepaDOra,
però el que SOLjo estic espeSIrant
és MImque tu, per fi, et REseparis. DO
Si SOLtothom ho fa, digue’m SIper què MImtu,
mami, triDOgues tant.

AaaaaaaDOaah!

Tothom es sepaDO#ra.
SOL#Uo! Oh! Oh! DO
FAmPerquè RE#tothom es separa. DO#
SOL#Uo! Oh! Oh! DO

Va que tothom es sepaDO#ra.
SOL#Uo! Oh! Oh! DO
FAmAra totRE#hom es separa DO#
SOL#i ningú ho DOpot evitar.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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