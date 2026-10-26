MImPer una gran distància, SOLper la petita espina, MImressaca post-vacaSOLcional que tot ho evidencia, MImque no hi ha més sortida, SOLque allargues l’agonia, però MImsobretot tu no et preocuSOLpis, SOLque és normal perquè tot.
MImÉs sistèmic: SOLtorna la rutina, MImla calor se’n va i ara què SOLfem amb tota aquesta vida? MIm(És sistèmic.) SOLVinga, i embolica que fa fort MIm un desig a dintre teu. SOL
Tothom es sepaDOra, i SOLningú ho pot eSIvitar, MImi aquest any com REcada cada setemDObre, fan l’aSOLgost els advocats. SI Tothom es separa, DO per ser SOLjove eternament, SI aMImquest any com caREda cada setemDObre, el SOLmercat s’autorrenova SIproclamant: viu el moment.
MImSOLDORESI MImSOLDORESI
MImPosar el mode avió, MImla gran evasió, MImtornar a començar, però ara sí, MImperò ara ser tu mateixa MImper tu poder créixer, tornar-te l’enveja MImde la que critica, MImque surts el dilluns, dimarts, MImdimecres, dijous. MImT’ho dic com a amic, MImno t’ho dic com a coach. MImMai més atrapada a la monotonia, not under my SIwatch.
MImÉs sistèmic: SOLtorna la rutina, MImla calor se’n va i ara què SOLfem amb tota aquesta vida? MIm(És sistèmic.) SOLVinga, i embolica que fa MImfort MImaquest desig a dintre teu.
Tothom es seDOpara, amb els SOLfills entusiasSImats, quina MImsort tenir dues REcases DO i reSOLgals per duplicat. SI Tothom es sepaDOra, però el que SOLjo estic espeSIrant és MImque tu, per fi, et REseparis. DO Si SOLtothom ho fa, digue’m SIper què MImtu, mami, triDOgues tant.
AaaaaaaDOaah!
Tothom es sepaDO#ra. SOL#Uo! Oh! Oh! DO FAmPerquè RE#tothom es separa. DO# SOL#Uo! Oh! Oh! DO
Va que tothom es sepaDO#ra. SOL#Uo! Oh! Oh! DO FAmAra totRE#hom es separa DO# SOL#i ningú ho DOpot evitar.