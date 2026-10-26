Tots els homes d'Escòcia (Acords)

En Mateu diu: entrem-hi, és un pub que s'ha de veure

Acords Acords
Els Amics de les Arts
els amics de les arts especies per catalogar
els amics de les arts especies per catalogar
En MaREteu diu: enSOLtrem-hi, és un MIm/SOLpub que LAs'ha de REveure.
Sempre hi SImha algú que reREcita o que LAsus4canta en un raLAcó.

A la resREta ens fa una SOLmandra, però és que MIm/SOLno hi ha LAalternaREtiva.
Va, fem-ne SImuna i cap a REcasa, viLAsus4gileu els esglaLAons!

Obrim la SOLporta, entrem en un lloc miLAnúscul.
Gent amb mirada perREduda, si n'hi ha SImquinze ja són SOLmolts.
Però REés molt SOLheavy, uns setanta anys LAde mitSImjana,
i un senyor amb una guiLAtarra que ara acaba una canREçó.

I seiem a prop del SOLfoc, al MIm/SOLcostat un LAvell amb REbarba,
que duu SImmanta i esparREdenyes, sota LAsus4seu hi dorm un LAgos.

I no REsé qui de nosalSOLtres va MIm/SOLi murmura: LA"quina REfauna!".
Amb els SImulls ens l'assenyaREla i ens poLAsus4sem a riure LAfort.

Ai! MaSOLteu! Ma dove chi hai porLAtato,
que això, tio, sembla un geriREàtric, a un aSImmic no se li SOLfa.
REAi! MaSOLteu! Que no et salva LAni ta SImmare,
que avui pagues tu les LApintes, per mi ja podem marRExar.

SOL MIm/SOL→ LA→ RE SIm RE LAsus4 LA

Ens REen fotem de SOLtots, MIm/SOLdel mort i LAde qui el REvetlla,
quan de SImcop el vell s'aiRExeca. Això, LAsus4tios, pot ser molt LAbo.

Amb un RErespirar feiSOLxuc i uMIm/SOLna veu ben LAarruREgada
diu: "aSImquesta dedicaREda a tots els LAsus4que ja no hi LAsón".

I coSOLmença, i arrenca amb la torLAnada,
i al voltant es fa un siRElenci que ara SImno sabré expliSOLcar.
Però hem REde caSOLllar, tio, hem LAde caSImllar!
Empassar-nos les paLAraules i posar-nos a escolREtar. RE7

El vell SOLagafa aire, i les venes se li LAinflen,
i la cara ben verREmella com si SIms'hagués d'ofeSOLgar.
Però creu-REme, que SOLa cantar d'aqueLAlla forSImma
no hi ha cap escoLAla al món que te'n pugui enseREnyar. RE7

LADe tots els homes d'EsLA7còcia, amb aquell FA#vell vam anar a toSImpar
LAi de sobte vam enLA7tendre què volia dir SOLsus2→cantar. SOL→ FA#m→ MIm→ RE

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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