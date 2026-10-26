En Ma
REteu diu: en SOLtrem-hi, és un MIm/ SOLpub que LAs'ha de REveure.
Sempre hi
SImha algú que re REcita o que LAsus4canta en un ra LAcó.
A la res
REta ens fa una SOLmandra, però és que MIm/ SOLno hi ha LAalterna REtiva.
Va, fem-ne
SImuna i cap a REcasa, vi LAsus4gileu els esgla LAons!
Obrim la
SOLporta, entrem en un lloc mi LAnúscul.
Gent amb mirada per
REduda, si n'hi ha SImquinze ja són SOLmolts.
Però
REés molt SOLheavy, uns setanta anys LAde mit SImjana,
i un senyor amb una gui
LAtarra que ara acaba una can REçó.
I seiem a prop del
SOLfoc, al MIm/ SOLcostat un LAvell amb REbarba,
que duu
SImmanta i espar REdenyes, sota LAsus4seu hi dorm un LAgos.
I no
REsé qui de nosal SOLtres va MIm/ SOLi murmura: LA"quina REfauna!".
Amb els
SImulls ens l'assenya REla i ens po LAsus4sem a riure LAfort.
Ai! Ma
SOLteu! Ma dove chi hai por LAtato,
que això, tio, sembla un geri
REàtric, a un a SImmic no se li SOLfa. REAi! Ma SOLteu! Que no et salva LAni ta SImmare,
que avui pagues tu les
LApintes, per mi ja podem mar RExar. SOL MIm/ SOL→ LA→ RE SIm RE LAsus4 LA
Ens
REen fotem de SOLtots, MIm/ SOLdel mort i LAde qui el REvetlla,
quan de
SImcop el vell s'ai RExeca. Això, LAsus4tios, pot ser molt LAbo.
Amb un
RErespirar fei SOLxuc i u MIm/ SOLna veu ben LAarru REgada
diu: "a
SImquesta dedica REda a tots els LAsus4que ja no hi LAsón".
I co
SOLmença, i arrenca amb la tor LAnada,
i al voltant es fa un si
RElenci que ara SImno sabré expli SOLcar.
Però hem
REde ca SOLllar, tio, hem LAde ca SImllar!
Empassar-nos les pa
LAraules i posar-nos a escol REtar. RE7
El vell
SOLagafa aire, i les venes se li LAinflen,
i la cara ben ver
REmella com si SIms'hagués d'ofe SOLgar.
Però creu-
REme, que SOLa cantar d'aque LAlla for SImma
no hi ha cap esco
LAla al món que te'n pugui ense REnyar. RE7 LADe tots els homes d'Es LA7còcia, amb aquell FA#vell vam anar a to SImpar LAi de sobte vam en LA7tendre què volia dir SOLsus2→cantar. SOL→ FA#m→ MIm→ RE
Sempre hi
A la res
Va, fem-ne
Obrim la
Gent amb mirada per
Però
i un senyor amb una gui
I seiem a prop del
que duu
I no
Amb els
Ai! Ma
que això, tio, sembla un geri
que avui pagues tu les
Ens
quan de
Amb un
diu: "a
I co
i al voltant es fa un si
Però hem
Empassar-nos les pa
El vell
i la cara ben ver
Però creu-
no hi ha cap esco