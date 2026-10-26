Jo vull a
SOLnar en un tren transsiberià,
traves
SOLsar aquell gran país nevat
i explo
RErar (sempre amb botes i anorac),
i jugar fent ni
DOnots de neu al REmar.
Jo vull a
SOLnar en un tren transsiberià,
viat
SOLjar sobre d'un hotel rodat,
fer pipí
REi que es converteixi en glaç,
anar a dormir i
DOque de nit sigui REclar.
Jo vull a
SOLnar en un tren transsiberià,
i men
SOLjar en un vagó restaurant,
ser malpa
RErit, fer bromes al revisor,
i si puc, fer-me
DOamic del conduc REtor.
Jo vull a
SOLnar en un tren transsiberià,
vull bu
SOLfar i que l'aire sigui blanc
i parlar
REamb hippies desconeguts,
treure el cap per
DOsi veig algun ma REmut.
Jo vull a
SOLnar en un tren transsiberià,
arri
SOLbar a Moscou ben constipat,
i tornar
REi portar regals per tots,
i somniar que el
DOtren no m'ha atrope REllat.
Jo vull a
SOLnar en un tren transsiberià. SOL Txu xu xu. Txu xu xu xu xu xua. SOL Txu xu xu. Txu xu xu xu xu xua. SOL Txu xu xu. Txu xu xu xu xu xua.
Jo vull a
SOLnar en un tren transsiberià. SOL Txu xu xu. Txu xu xu xu xu xua. SOL Txu xu xu. Txu xu xu xu xu xua. SOL Txu xu xu. Txu xu xu xu xu xua.
Jo vull a
SOLnar en un tren transsiberià.
traves
i explo
i jugar fent ni
Jo vull a
viat
fer pipí
anar a dormir i
Jo vull a
i men
ser malpa
i si puc, fer-me
Jo vull a
vull bu
i parlar
treure el cap per
Jo vull a
arri
i tornar
i somniar que el
Jo vull a
Jo vull a
Jo vull a