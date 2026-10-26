Tren transsiberià (Acords)

Jo vull anar en un tren transsiberià

Acords Acords
Els Amics de les Arts
els amics de les arts bed breakfast edicio especial
els amics de les arts bed breakfast edicio especial
Jo vull aSOLnar en un tren transsiberià,
travesSOLsar aquell gran país nevat
i exploRErar (sempre amb botes i anorac),
i jugar fent niDOnots de neu al REmar.

Jo vull aSOLnar en un tren transsiberià,
viatSOLjar sobre d'un hotel rodat,
fer pipí REi que es converteixi en glaç,
anar a dormir i DOque de nit sigui REclar.

Jo vull aSOLnar en un tren transsiberià,
i menSOLjar en un vagó restaurant,
ser malpaRErit, fer bromes al revisor,
i si puc, fer-me DOamic del conducREtor.

Jo vull aSOLnar en un tren transsiberià,
vull buSOLfar i que l'aire sigui blanc
i parlar REamb hippies desconeguts,
treure el cap per DOsi veig algun maREmut.

Jo vull aSOLnar en un tren transsiberià,
arriSOLbar a Moscou ben constipat,
i tornar REi portar regals per tots,
i somniar que el DOtren no m'ha atropeREllat.

Jo vull aSOLnar en un tren transsiberià.
SOL Txu xu xu. Txu xu xu xu xu xua.
SOL Txu xu xu. Txu xu xu xu xu xua.
SOL Txu xu xu. Txu xu xu xu xu xua.
Jo vull aSOLnar en un tren transsiberià.
SOL Txu xu xu. Txu xu xu xu xu xua.
SOL Txu xu xu. Txu xu xu xu xu xua.
SOL Txu xu xu. Txu xu xu xu xu xua.

Jo vull aSOLnar en un tren transsiberià.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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