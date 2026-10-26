SI♭→ REm DO→ SI♭ x4
Mira què hem REmfet. DO→I SI♭tu sembles
tan tranquil·REmla, tu com si DOres.
SI♭→Mira què hem REmfet. DO→SI♭Ja no sé
si em prens la miREmda o no ho has enDOtès.
Tira-t’hi de SI♭cap. De tot n’acostumem
a LAmfer una muntanya. REmMai no comptem
a tres aSOLbans de parlar. S’ha de ser
vaSI♭lent. Però en els merders dels altres
LAens disfressem de...
REmgent molt ben equilibrada,
SOLmgent perfectament estable,
DOsus4gent que té les coses clares,
DOgent que sap què vol.
SI♭Gent molt ben equilibrada,
FAgent perfectament estable,
SOLmgent que té les coses clares,
DOgent que sap què vol.
SI♭→Potser REmtu i jo no som un LAm→bon eSI♭xemple,
ni som REmalgú que pot doLAm→nar SI♭lliçons.
Potser REmtu i jo no som un LAm→bon eSI♭xemple,
ni som REmalgú que pot doLAm→nar SI♭lliçons.
SI♭→ REm DO→ SI♭ x2
Mira què has REmfet. DO→SI♭Com es pot tornar
a recaure REma cada moDOment?
SI♭→Mira què REmhas DO→SI♭fet: com si fos
una substànciREma superplaDOent.
Ves a poc a SI♭poc. Ens costa molt
veure la LAmpart positiva. REmMai hem cregut
en el deiSOLxar reposar. Pensa-t’ho
de SI♭nou. Però en els merders dels altres
LAens disfressem de...
REmgent molt ben equilibrada,
SOLmgent perfectament estable,
DOsus4gent que té les coses clares,
DOgent que sap què vol.
SI♭Gent molt ben equilibrada,
FAgent perfectament estable,
SOLmgent que té les coses clares,
DOgent que sap què vol.
LA7N’hi ha que neixen estreREmllats,
LA7n’hi ha de poc afortuREmnats.
LA7Per què carai tancar la REmboca
quan poDOdem sucar-hi SOLmpa?
SOLmEn els merders dels altres
LAens disfressem de...
REmgent molt ben equilibrada,
SOLmgent perfectament estable,
DOsus4gent que té les coses clares,
DOgent que sap què vol.
SI♭Gent molt ben equilibrada,
FAgent perfectament estable,
SOLmgent que té les coses clares,
DOgent que sap què vol.
SI♭→Potser REmtu i jo no som un LAm→bon eSI♭xemple,
ni som REmalgú que pot doLAm→nar SI♭lliçons.
Potser REmtu i jo no som un LAm→bon eSI♭xemple,
ni som REmalgú que pot doLAm→nar SI♭lliçons.
SI♭→ REm DO→ SI♭ x4
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.