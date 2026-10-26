El pensaDOment m’atrapa. I com si FA→fos una LAm→pel·lícula de MI→guió molt amaLAm→teur, noto al FA→pit una punLAm→xada, la MIsuor regalimant pel REmfront, MImcreuant la FAgalta.
Fent un DObot, m’aixeco. I ara d’uFA→na revoLAm→lada soc al MI→cap de l’autoLAm→bús, sacseFA→jant la conducLAm→tora, amb la MIgent pensant que vaig REmbegut, MImli dic: aFAturi’s!
I això que avui semSOL→blava MI→tot norFAmal, eSOL→ra un maMItí calFAcat, era un MI7dia com un LAmaltre. I això que aFAvui semSOL→blava MI→tot norFAmal, eSOL→ra un maMItí calFAcat, era un MI7dia com un LAmaltre.
FASOLDOLAFASOLDOMI FA→SOL→DOOLA→FA→SOLoDO→ohhhh!
Com un DOboig, passeig avall, corrent me’n torno, i amb els FA→ulls clavats a LAm→terra ara esMI→quivo viaLAm→nants, ensoFA→pego amb la voLAm→rera, m’he foMItut una hòstia amb un faREmnal MImque ni t’exFAplico.
De l’esDOforç, m’ofego. I les FA→cames em fan LAm→figa i no puc MI→vocalitLAm→zar. He puFA→jat per les esLAm→cales. Ara MIdeixa’m un segon, si us REmplau. MImPotser em desFAmaio.
I això que avui semSOL→blava MI→tot norFAmal, eSOL→ra un maMItí calFAcat, era un MI7dia com un LAmaltre. I això que aFAvui semSOL→blava MI→tot norFAmal, eSOL→ra un maMItí calFAcat, era un MI7dia com un LAmaltre.
FASOLDOLAFASOLDOMI FA→SOL→DOOLA→FA→SOLoDO→ohhhh!
El penDOsament em deia: qui seFA→ria? Què faLAm→ria de no haMI→ver-te coneLAm→gut? Quina FA→gran merda de LAm→vida no poMIder creuar les nits amb REmtu MImni encendre els FAdies.