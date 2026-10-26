Un dia com un altre (Acords)

El pensament m’atrapa

Acords Acords
Els Amics de les Arts
els amics de les arts alla on volia
els amics de les arts alla on volia
DO

El pensaDOment m’atrapa.
I com si FA→fos una LAm→pel·lícula
de MI→guió molt amaLAm→teur,
noto al FA→pit una punLAm→xada,
la MIsuor regalimant pel REmfront,
MImcreuant la FAgalta.

Fent un DObot, m’aixeco.
I ara d’uFA→na revoLAm→lada
soc al MI→cap de l’autoLAm→bús,
sacseFA→jant la conducLAm→tora,
amb la MIgent pensant que vaig REmbegut,
MImli dic: aFAturi’s!

I això que avui semSOL→blava
MI→tot norFAmal, eSOL→ra un maMItí calFAcat,
era un MI7dia com un LAmaltre.
I això que aFAvui semSOL→blava
MI→tot norFAmal, eSOL→ra un maMItí calFAcat,
era un MI7dia com un LAmaltre.

FA SOL DO LA FA SOL DO MI
FA→SOL→DOOLA→FA→SOLoDO→ohhhh!

Com un DOboig, passeig avall, corrent me’n torno,
i amb els FA→ulls clavats a LAm→terra
ara esMI→quivo viaLAm→nants,
ensoFA→pego amb la voLAm→rera,
m’he foMItut una hòstia amb un faREmnal
MImque ni t’exFAplico.

De l’esDOforç, m’ofego.
I les FA→cames em fan LAm→figa
i no puc MI→vocalitLAm→zar.
He puFA→jat per les esLAm→cales.
Ara MIdeixa’m un segon, si us REmplau.
MImPotser em desFAmaio.

I això que avui semSOL→blava
MI→tot norFAmal, eSOL→ra un maMItí calFAcat,
era un MI7dia com un LAmaltre.
I això que aFAvui semSOL→blava
MI→tot norFAmal, eSOL→ra un maMItí calFAcat,
era un MI7dia com un LAmaltre.

FA SOL DO LA FA SOL DO MI
FA→SOL→DOOLA→FA→SOLoDO→ohhhh!

El penDOsament em deia:
qui seFA→ria? Què faLAm→ria
de no haMI→ver-te coneLAm→gut?
Quina FA→gran merda de LAm→vida
no poMIder creuar les nits amb REmtu
MImni encendre els FAdies.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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