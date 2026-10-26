De DOmcop et desperta una noia fent anar un extinFAmtor. Tens la SI♭boca ben plena de sorra. Se t’acceSOLlera fort el cor.
Sents DOmuna veu: “Ajudeu-me, que hi ha algú que es FAmmou!”. Dos t’aiSI♭xequen. Et treuen a fora. L’edifiSOLci diu que prou.
DOmUna tempesta de pols es cruspeix els carFAmrers. Vas veSI♭ient que s’acosta de pressa... Saps que SOLno hi ha res a fer.
DOmDes d’una botiga, un home diu: “Ràpid, aFAmquí!”. Ets a SI♭dins, veus els arbres torçant-se. I de SOLcop es fa de nit.
DOmSI♭MI♭LA♭→SOL DOmSI♭MI♭SI
Qui ens ha doDOmnat l’estrany poSI♭der de creure MI♭sempre en la sorLA♭→tida? Per SOLquè en el moDOmment més fosc de SI♭tots hi ha tanta MI♭vida? SI Qui ens ha doDOmnat l’estrany poSI♭der de creure MI♭sempre en la sorLA♭→tida? Per SOLquè en el moDOmment més fosc de SI♭tots hi ha tanta MI♭vida? SI
DOmFAmSI♭SOL
DOmQuan la negror s’evapora, respires conFAmfós. La ciuSI♭tat, de moment, la intueixes. Als teus SOLulls hi ha tanta por...
DOmRunes i ferros i vidres i crits de soFAmcors. Tot ho SI♭filtra la tèrbola boira. Sents que SOLalgú crida el teu nom.
DOmSI♭MI♭LA♭→SOL DOmSI♭MI♭SI
Qui ens ha doDOmnat l’estrany poSI♭der de creure MI♭sempre en la sorLA♭→tida? Per SOLquè en el moDOmment més fosc de SI♭tots hi ha tanta MI♭vida? SI Qui ens ha doDOmnat l’estrany poSI♭der de creure MI♭sempre en la sorLA♭→tida? Per SOLquè en el moDOmment més fosc de SI♭tots hi ha tanta MI♭vida? SI
DOmSI♭MI♭LA♭→SOL DOmSI♭MI♭SI x4
Qui ens ha doDOmnat l’estrany poSI♭der de creure MI♭sempre en la sorLA♭→tida? Per SOLquè en el moDOmment més fosc de SI♭tots hi ha tanta MI♭vida? SI Qui ens ha doDOmnat l’estrany poSI♭der de creure MI♭sempre en la sorLA♭→tida? Per SOLquè en el moDOmment més fosc de SI♭tots hi ha tanta MI♭vida? SI Qui ens ha doDOmnat l’estrany poSI♭der de creure MI♭sempre en la sorLA♭→tida? Per SOLquè en el moDOmment més fosc de SI♭tots hi ha tanta MI♭vida? SI Qui ens ha doDOmnat l’estrany poSI♭der de creure MI♭sempre en la sorLA♭→tida? Per SOLquè en el moDOmment més fosc de SI♭tots hi ha tanta MI♭vida? SI