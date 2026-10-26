Un estrany poder (Acords)

De cop et desperta una noia

Acords Acords
Els Amics de les Arts
els amics de les arts un estrany poder
els amics de les arts un estrany poder
DOm FAm SI♭ SOL

De DOmcop et desperta una noia
fent anar un extinFAmtor.
Tens la SI♭boca ben plena de sorra.
Se t’acceSOLlera fort el cor.

Sents DOmuna veu: “Ajudeu-me,
que hi ha algú que es FAmmou!”.
Dos t’aiSI♭xequen. Et treuen a fora.
L’edifiSOLci diu que prou.

DOmUna tempesta de pols
es cruspeix els carFAmrers.
Vas veSI♭ient que s’acosta de pressa...
Saps que SOLno hi ha res a fer.

DOmDes d’una botiga, un home
diu: “Ràpid, aFAmquí!”.
Ets a SI♭dins, veus els arbres torçant-se.
I de SOLcop es fa de nit.

DOm SI♭ MI♭ LA♭→ SOL
DOm SI♭ MI♭ SI

Qui ens ha doDOmnat l’estrany poSI♭der
de creure MI♭sempre en la sorLA♭→tida? Per SOLquè
en el moDOmment més fosc de SI♭tots
hi ha tanta MI♭vida? SI
Qui ens ha doDOmnat l’estrany poSI♭der
de creure MI♭sempre en la sorLA♭→tida? Per SOLquè
en el moDOmment més fosc de SI♭tots
hi ha tanta MI♭vida? SI

DOm FAm SI♭ SOL

DOmQuan la negror s’evapora,
respires conFAmfós.
La ciuSI♭tat, de moment, la intueixes.
Als teus SOLulls hi ha tanta por...

DOmRunes i ferros i vidres
i crits de soFAmcors.
Tot ho SI♭filtra la tèrbola boira.
Sents que SOLalgú crida el teu nom.

DOm SI♭ MI♭ LA♭→ SOL
DOm SI♭ MI♭ SI

Qui ens ha doDOmnat l’estrany poSI♭der
de creure MI♭sempre en la sorLA♭→tida? Per SOLquè
en el moDOmment més fosc de SI♭tots
hi ha tanta MI♭vida? SI
Qui ens ha doDOmnat l’estrany poSI♭der
de creure MI♭sempre en la sorLA♭→tida? Per SOLquè
en el moDOmment més fosc de SI♭tots
hi ha tanta MI♭vida? SI

DOm SI♭ MI♭ LA♭→ SOL
DOm SI♭ MI♭ SI x4

Qui ens ha doDOmnat l’estrany poSI♭der
de creure MI♭sempre en la sorLA♭→tida? Per SOLquè
en el moDOmment més fosc de SI♭tots
hi ha tanta MI♭vida? SI
Qui ens ha doDOmnat l’estrany poSI♭der
de creure MI♭sempre en la sorLA♭→tida? Per SOLquè
en el moDOmment més fosc de SI♭tots
hi ha tanta MI♭vida? SI
Qui ens ha doDOmnat l’estrany poSI♭der
de creure MI♭sempre en la sorLA♭→tida? Per SOLquè
en el moDOmment més fosc de SI♭tots
hi ha tanta MI♭vida? SI
Qui ens ha doDOmnat l’estrany poSI♭der
de creure MI♭sempre en la sorLA♭→tida? Per SOLquè
en el moDOmment més fosc de SI♭tots
hi ha tanta MI♭vida? SI

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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