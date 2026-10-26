DO FA SOLm
SOL DO SOL DO SOL
FAmaj7 FA LAm7 RE
SOL DO MIm7 FAmaj7 FA LAm REm7
REHe SOLdescobert un lloc,
REhe SOLdescobert un lloc,
FAhe descobert un lloc
LAmen REm7un raSOLcó del cor.
He descoREmbert un LAmlloc
en SOLun racó del pit, l’abocaDOdor del cor,
on MImcauen les paraules que FAmaj7triem no dir,
que FAmmoren just abans de pronunDOciar-les.
SOL#I jo penso.
DO FA
SOL FA
I jo FApenso
que si ara un gran LAmcometa destruís la MImTerra,
m’estalviaFAria SOLtot aFAquest problema.
Veu que LAmno me’n surto i abraçant-me MImdiu:
no MIm7cal que diREm7guis res.
REm REm7 LAm DO
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