Un gran cometa (Acords)

He descobert un lloc

Acords Acords
Els Amics de les Arts
els amics de les arts les paraules que triem no dir
els amics de les arts les paraules que triem no dir
DO FA SOLm

SOL DO SOL DO SOL
FAmaj7 FA LAm7 RE
SOL DO MIm7 FAmaj7 FA LAm REm7

REHe SOLdescobert un lloc,
REhe SOLdescobert un lloc,
FAhe descobert un lloc
LAmen REm7un raSOLcó del cor.

He descoREmbert un LAmlloc
en SOLun racó del pit, l’abocaDOdor del cor,
on MImcauen les paraules que FAmaj7triem no dir,
que FAmmoren just abans de pronunDOciar-les.

SOL#I jo penso.
DO FA
SOL FA

I jo FApenso
que si ara un gran LAmcometa destruís la MImTerra,
m’estalviaFAria SOLtot aFAquest problema.
Veu que LAmno me’n surto i abraçant-me MImdiu:
no MIm7cal que diREm7guis res.

REm REm7 LAm DO

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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