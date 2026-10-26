Intro:
REm SOLm→ LA x2 REmMe la van regalar quan em vol SOLmtaven DOsomnis dels meus setze anys, encara a FAdoles LAcent. REmEntre les meves mans que tremo SOLmlaven, MIjo vaig perdre ben fort aquell jo LAguet. REmVàrem créixer plegats, jo em vaig fer SOLmhome; DOella es va anar espatllant al meu cos FAtat. LA REmAra que jo la veig bruta i tren SOLmcada, LAme n'adono del molt que l'he esti REmmat. SOLm→Primer els a DO→mics ar FAriben. SOLm→Quan els a DO→mics FAse'n van, SOLmsols queda una gui REmtarra per fer d'a LAcompa REmnyant. SOLm→Ara l'a DO→mor ar FAriba. SOLm→Tot just l'a DO→mor FAse'n va. SOLmSols queda una gui REmtarra i el seu cant LAque REmplo SOLm→ra. LA REm SOLm→ LA x2 REmAra sé d'un company que mai no en SOLmganya, DOque quan m'ompli de goig cantarà amb FAmi, amb LAmi; REmjo tinc un amic fidel, pobra gui SOLmtarra, LAcanta quan canto jo i plora sempre amb REmmi. SOLm→ LA REm SOLm→ LA x2 REm
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