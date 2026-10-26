Una guitarra (Acords)

Me la van regalar quan em voltaven

Acords Acords
Joan Manuel Serrat
joan manuel serrat ara que tinc vint anys
joan manuel serrat ara que tinc vint anys
Intro: REm SOLm→ LA x2

REmMe la van regalar quan em volSOLmtaven
DOsomnis dels meus setze anys, encara aFAdolesLAcent.
REmEntre les meves mans que tremoSOLmlaven,
MIjo vaig perdre ben fort aquell joLAguet.

REmVàrem créixer plegats, jo em vaig fer SOLmhome;
DOella es va anar espatllant al meu cosFAtat. LA
REmAra que jo la veig bruta i trenSOLmcada,
LAme n'adono del molt que l'he estiREmmat.

SOLm→Primer els aDO→mics arFAriben.
SOLm→Quan els aDO→mics FAse'n van,
SOLmsols queda una guiREmtarra per fer d'aLAcompaREmnyant.

SOLm→Ara l'aDO→mor arFAriba.
SOLm→Tot just l'aDO→mor FAse'n va.
SOLmSols queda una guiREmtarra i el seu cant LAque REmploSOLm→ra. LA

REm SOLm→ LA x2

REmAra sé d'un company que mai no enSOLmganya,
DOque quan m'ompli de goig cantarà amb FAmi, amb LAmi;
REmjo tinc un amic fidel, pobra guiSOLmtarra,
LAcanta quan canto jo i plora sempre amb REmmi. SOLm→ LA

REm SOLm→ LA x2
REm

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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