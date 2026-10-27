Una mosca (Acords)

Una mosca volava per la llum

Acords Acords
Populars
Una mosca volava per la llum RE
i la llum es va apaLAgar.
I la pobra mosca RE
es va quedar a les fosLAques,
i la pobra mosca RE
no va poder voRElar.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
Desa la publicació

Has trobat algun error en aquesta cançó? Escriu-nos a acordscatorze@gmail.com o deixa un comentari i el corregirem. Gràcies!

Notació
To
+1 semitò
-1 semitò
Velocitat
Afinador Imprimir Error? Contribueix
Afinador Imprimir Error? +
Subscriu-te al butlletí de Catorze
Enviem cada setmana un tast de cultura i literatura en català per correu electrònic.
Subscriu-t’hi
Subscriu-t’hi