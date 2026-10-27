Una mosca volava per la llum
RE
i la llum es va apa
LAgar.
I la pobra mosca
RE
es va quedar a les fos
LAques,
i la pobra mosca
RE
no va poder vo
RElar.
i la llum es va apa
I la pobra mosca
es va quedar a les fos
i la pobra mosca
no va poder vo
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