LAmVet aquí un noi, de nom Ignasi, que amb trenta anys LAmja quasi quasi sembla el pobre quedarà per vestir MIsants. Que des que descobrí la xarxa, LAmel company ja no surt de casa perquè es passa nit i dia sempre onLAmline.
LAmPerò sempre hi ha un moment o altre en què el seu cos ja no s’aguanta i cau adormit sobre de l’Enter i el Blocks Cap. I la seva mare li fot crits: “Fill meu, no som casa de rics. Si estàs dormint no val la pena anar gastant”.
FAPassa cap a foSI7ra. MISolució primera.
FADesprés d’haver-hi donat voltes, el xicot, gens poca-solta, ha trobat per tal atzucac SI7la solució. S’ha MIfet un tall al braç esquerre per on hi entra un cable amb terra que connecta els nervis amb l’ordinador.
LAmI així s’acaben els problemes: fot-hi fils, piuets i antenes, USBs i quatre arxius amb autorun. Oh! Què fantàstica és la ciència! Si el xicot perd la consciència, el Windows fa Apagar Equipo itururut!
FAProSI7blema MIsegon.
LAmLa següent part d’aquesta història es centra amb la companya Glòria, amb greus problemes per establir connexió amb els nois de la discoteca que es salten la xerrameca i van directes a la colonització.
LAmElla s’arrapa a la columna i balla al son del txumba-txumba amb desparpajo impropi de la seva edat. Preguntareu: “Per què està sola? I per què ningú li diu: “Hola!” Molt senzill: perquè el seu nas fa feredat!
FASoluSI7ció MIsegona.
FASchoenmaker compta amb gran prestigi, com a metge és un prodigi de la cirurgiSI7a en tots els seus vesMIsants. Treballa ràpid i molt fi, a cop de serra, bisturí, novocaïna i sutura autodegradant.
LAmL’operació va de primera, tot i el mal que no s’espera quan li parteixen el nas per la meitat. Però, tot i això, ella no protesta: fora els punts, se’n va de festa i la prenya un fashion victim separat.
FAProSI7blema MItercer.
LAmPer anar tancant la trilogia, parlem d’en Josep Maria, una persona acostumada a viure amb por, que no creu que hi hagi algú noble del Perú a Constantinoble i desconfia fins i tot del més senyor.
FASemSI7pre llegeix en els diaris columnistes visionaris que prediuen la debacle d’aquest món. Per talibans, canvis climàtics, boits que enriqueixen urani, terroristes i immigrants de qui MIsap on.
FASoluSI7ció MItercera.
FACal SI7fer quelcom i ben de pressa: fot als fills un GPS i a la dona la disfressa de soldat. Es munta un búnquer al garatge, al carter agafa d’hostatge, toc de queda i càstig pels que arriMIben tard.
LAmReconverteix la segadora en una gran metralladora per si hi ha algun extraterrestre pel veïnat. Ja s’ha acabat el preocupar-se, visca el món i visca el Barça! Catalans, la millor vida ja ha arribat.