Velocitat del lluç (Acords)

I agafa-t’hi fort, que ja tens més de vint anys

Acords Acords
Oques Grasses
MI♭m SI♭m MI♭m SI♭m
MI♭m SI♭m SI→ RE♭→ MI♭m→ SI♭m→ FAm→ SOL♭→ LA♭→ SI♭m→ SI

RE♭I agafa-t’hi LA♭fort, que ja tens més de vint SI♭manys, MI♭m
RE♭que diuen que és LA♭quan notes que t’estàs fent SI♭mgran. MI♭m
RE♭Problemes s’acumulen igual que LA♭el que dius. M’agrada quan em mires i després em SI♭mdius MI♭m
RE♭que no cenLA♭traré el cap mai SI♭mmés. MI♭m

RE♭BenvinLA♭guts als diSI♭mes en els MI♭mque somies.
RE♭ LA♭ SI♭m MI♭m
RE♭BenvinLA♭guts al ritSI♭mme de les MI♭mnostres vides.
RE♭ LA♭ SI♭m MI♭m

RE♭I un dematí que LA♭passa i una tarda SI♭mmés, MI♭m
RE♭un vespre que comenLA♭ça i una nit desSI♭mprés, MI♭m
RE♭somrius i veus que encara hi ets. LA♭Crema la lluna al cel igual que ens creSI♭mma MI♭m
RE♭al cor. D’amor, ens en LA♭sobra, només fa falta SI♭msort. MI♭m

RE♭BenvinLA♭guts als diSI♭mes en els MI♭mque somies.
RE♭ LA♭ SI♭m MI♭m
RE♭BenvinLA♭guts al ritSI♭mme de les MI♭mnostres vides.
RE♭ LA♭ SI♭m MI♭m

SI♭m MI♭m SI♭m
MI♭m SI♭m SI→ LA♭→ SI♭

MI♭I agafa-t’hi SI♭fort, que ja tens més de vint DOm→SOLmanys,
FAmque diuen que és quan MI♭notes que t’estàs fent SI♭gran.
MI♭Problemes s’acuSI♭mulen igual que el que DOmdius.
M’agrada quan em SOLmmires i després em LA♭dius
que no MI♭centraré el cap mai SI♭més.

MI♭BenvinSI♭guts als diDOmes en els SOLmque somies.
LA♭ MI♭ SI♭
MI♭BenvinSI♭guts al ritDOmme de les SOLmnostres vides.
LA♭ MI♭ SI♭

MI♭I viatjaSOLrema la veDOmlocitat LA♭del lluç.
MI♭I viatjaSI♭rema la veDOmlocitat LA♭del lluç.
MI♭I viatjaSOLrem a la veDOmlocitat LA♭del lluç.
MI♭I SI♭viatDOmjaLA♭rem…

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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Notació
To
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-1 semitò
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