RE♭I agafa-t’hi LA♭fort, que ja tens més de vint SI♭manys, MI♭m RE♭que diuen que és LA♭quan notes que t’estàs fent SI♭mgran. MI♭m RE♭Problemes s’acumulen igual que LA♭el que dius. M’agrada quan em mires i després em SI♭mdius MI♭m RE♭que no cenLA♭traré el cap mai SI♭mmés. MI♭m
RE♭BenvinLA♭guts als diSI♭mes en els MI♭mque somies. RE♭LA♭SI♭mMI♭m RE♭BenvinLA♭guts al ritSI♭mme de les MI♭mnostres vides. RE♭LA♭SI♭mMI♭m
RE♭I un dematí que LA♭passa i una tarda SI♭mmés, MI♭m RE♭un vespre que comenLA♭ça i una nit desSI♭mprés, MI♭m RE♭somrius i veus que encara hi ets. LA♭Crema la lluna al cel igual que ens creSI♭mma MI♭m RE♭al cor. D’amor, ens en LA♭sobra, només fa falta SI♭msort. MI♭m
RE♭BenvinLA♭guts als diSI♭mes en els MI♭mque somies. RE♭LA♭SI♭mMI♭m RE♭BenvinLA♭guts al ritSI♭mme de les MI♭mnostres vides. RE♭LA♭SI♭mMI♭m
SI♭mMI♭mSI♭m MI♭mSI♭mSI→LA♭→SI♭
MI♭I agafa-t’hi SI♭fort, que ja tens més de vint DOm→SOLmanys, FAmque diuen que és quan MI♭notes que t’estàs fent SI♭gran. MI♭Problemes s’acuSI♭mulen igual que el que DOmdius. M’agrada quan em SOLmmires i després em LA♭dius que no MI♭centraré el cap mai SI♭més.
MI♭BenvinSI♭guts als diDOmes en els SOLmque somies. LA♭MI♭SI♭ MI♭BenvinSI♭guts al ritDOmme de les SOLmnostres vides. LA♭MI♭SI♭
MI♭I viatjaSOLrema la veDOmlocitat LA♭del lluç. MI♭I viatjaSI♭rema la veDOmlocitat LA♭del lluç. MI♭I viatjaSOLrem a la veDOmlocitat LA♭del lluç. MI♭I SI♭viatDOmjaLA♭rem…