La pintura descoberta de Lola Anglada

Dona amb llimones és el títol amb què s'ha batejat la troballa de Lola Anglada (Barcelona, 28 d'octubre de 1892 - Tiana, 12 de setembre de 1984). La descoberta va tenir lloc al Fons Historicoartístic de la Diputació de Barcelona. Era l'any 2021 i, mentre restauraven Noies a la vinya, que havia de ser cedida al Vinseum, Museu de les Cultures del Vi de Catalunya, van veure que hi havia una segona pintura. L'obra mostra una dona de cabells negres, vestida amb un llarg vestit lila i davantal blanc, que sosté diverses llimones. L’escena transcorre en un pati enjardinat amb llimoneres, flors rosades i testos blaus. Malgrat no estar signada ni acabada del tot, destaca per un estil, temàtica i paleta cromàtica clarament vinculats a Lola Anglada. De fet, per confirmar-ne l'autoria, la Diputació de Barcelona va encarregar dos estudis: un d'estilístic, a càrrec de Montserrat Castillo, historiadora i crítica d'art, especialista reconeguda en l'obra d'Anglada, i un d'analític, dut a terme per Núria Guasch, restauradora del Grup de Recerca en Conservació-Restauració del Patrimoni de la Universitat de Barcelona. L'estudi va incloure l'anàlisi de materials i pigments, comparant-los amb els de l'obra Mare i nena a la vinya, també del fons de la Diputació de Barcelona. Us l'ensenyem i us oferim una selecció d'obres emblemàtiques de Lola Anglada, escollides per les tècniques de l’Oficina de Patrimoni Cultural.

1. Enterrament, 1910.

Descripció: paisatge rural, amb una comitiva de persones de dol. Al fons, el mossèn i el taüt dirigint-se cap al cementiri.

Fons historicoartístic de la Diputació de Barcelona. Fons Lola Anglada

2. La Conxita recolzada a la taula, 1910.

Retrat de la Conxita, una nena asseguda en una cadira i recolzada a una taula. Porta els cabells llargs, un llaç al cap i un vestit llarg.

Fons historicoartístic de la Diputació de Barcelona. Fons Lola Anglada

3. Casament a Betlem, 1910.

Descripció: façana de l'església de Betlem de Barcelona, situada a la cantonada carrer del Carme amb Les Rambles. Casament, sortida dels nuvis en direcció a un cotxe de cavalls.

Fons historicoartístic de la Diputació de Barcelona. Fons Lola Anglada

4. La Pepa, 1918 - 1918.

Descripció: la Pepa, una dona asseguda sobre un banc i inclinada sobre el respatller. Al fons, un arbre.

Fons historicoartístic de la Diputació de Barcelona. Fons Lola Anglada

5. Jo. Lola Anglada, 1924.

Descripció: autoretrat de Lola Anglada amb el cabell curt i arrissat.

Fons historicoartístic de la Diputació de Barcelona. Fons Lola Anglada

6. El ram, 1925.

Descripció: dues noies, de cabells foscos i amb monyo, assegudes l'una al costat de l'altra. Són les germanes de la Lola Anglada: la Conxita i l'Angelina. Una porta un ram de fulles. A darrere, dues atzavares. Al fons, els camps, la masia i el mar.

Fons historicoartístic de la Diputació de Barcelona. Fons Lola Anglada

7.Gabi, 1925 - 1949.

Descripció: una dona d'esquena, amb capa i boina, carrega una nina als braços. Al fons hi ha un estany, arbres i edificis.

Fons historicoartístic de la Diputació de Barcelona. Fons Lola Anglada

8. Exposició presos polítics, 1930.

Descripció: un ocell surt volant d'una gàbia amb la porta oberta.

Fons historicoartístic de la Diputació de Barcelona. Fons Lola Anglada

9. A la foire, 1930.

Descripció: camerino d'artistes de circ. En primer pla, dues dones assegudes conversen. A darrere, un pallasso a darrere una cortina conversa amb un altre pallasso d'esquena i un home de circ.

Fons historicoartístic de la Diputació de Barcelona. Fons Lola Anglada

10. Afusellament d'una mare amb els seus fills, 1932.

Descripció: interior d'una cel·la amb una finestra amb barrots al fons. Afusellament d'una mare amb els seus tres fills. La dona porta els ulls tapats i les mans lligades a l'esquena, té els seus fills a la falda i es troba recolzada a la paret. A la paret, l'ombra dels botxins i els fusells.

Fons historicoartístic de la Diputació de Barcelona. Fons Lola Anglada

11. Plaça del Pi, 1764 (1932).

Descripció: desfilada de carros a la plaça del Pi, l'any 1764. Grup de gent observant la desfilada.

Fons historicoartístic de la Diputació de Barcelona. Fons Lola Anglada

12. Cap al front, 1936.

Descripció: a la part superior hi ha una dona i un home sense samarreta i amb fusell. Al costat, un grup de dones sobre una tribuna amb cinturó de bales i fusell. Al centre, el bust d'un home. A la part inferior, dos homes dempeus i un grup d'homes amb un cavall, un d'ells beu sang de la pota de l'animal.

Fons historicoartístic de la Diputació de Barcelona. Fons Lola Anglada

13. George Sand i Chopin a Valldemosa, 1953.

Descripció: jardí d'una casa amb arbres i plantes a Valldemosa, Mallorca. Al centre, un home i una dona, George Sand i Chopin, passegen agafats del braç.

Fons historicoartístic de la Diputació de Barcelona. Fons Lola Anglada

14. Mariners, 1972.

Descripció: platja de Sitges. A la sorra, un nen i una nena juguen, i els mariners descansen entre barques. Al fons, hi ha gavines volant i l'Església de la Punta de Sitges.