El pare hi és (i no hi és)

Un fill ha esborrat el seu progenitor de les fotografies familiars per mostrar-nos com funciona la memòria

Passadís Passadís
Autor
Foto: William Josephs Radford . "Transparent"
Foto: William Josephs Radford . "Transparent"

Cada dol fa un camí diferent. El pare del fotògraf William Josephs Radford va morir el 2024. El gener del 2026, mentre el fill remenava àlbums familiars buscant-ne fotos, es va adonar que n'hi havia ben poques. Les va agafar i amb la intel·ligència artificial va eliminar el seu pare de cada imatge, i va reconstruir l'espai buit: hi va afegir els mobles, les cadires, el coixí, el mar, el que fos que hi hauria si ell no hagués ocupat aquell espai. Així doncs, va unificar les dues imatges en una fotografia lenticular: movent-la lleugerament amb la mà, el seu pare apareix o desapareix. És així com ha creat una metàfora bellíssima de com es comporten els records. Us n'oferim una mostra (si espereu uns segons, veureu com cada imatge es transforma):

1.Photo of father with two children on a couch with a black and white cat

2.Father feeding a young child sitting at a table with a bowl

3.Child riding on father's back waving, with another child sitting next to them

4.Photo of an elderly man holding a baby indoors

5.Childhood photo of father and child at the beach with ocean waves in the background

6.Child sleeping on couch in childhood photo with d**d father removed

7.Childhood photo of a boy holding bricks on a cart outdoors

8.Child and father lying on floor in photo with d**d father removed

9.Childhood photo of a toddler sitting against a pink wall and wooden door

10.Young child playing with shovel by tractor in edited childhood photo

11.Parents kissing indoors in a vintage childhood photo

12.Shirtless father with two small children sitting at a wooden table

13.Family group photo in front of house with flowers and pink wall

14.Photo of a smiling couple holding a baby on a blue couch indoors

A. C.
Tast editorial
Sobre el dol
Catorze

Al passadís d’una casa hi pengem quadres. En aquest apartat hi ha peces dedicades a l’art que solem trobar a galeries i museus.

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Publicació: 25 de setembre de 2026 a les 12:53
Modificació: 25 de setembre de 2026 a la 13:54
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