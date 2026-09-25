Cada dol fa un camí diferent. El pare del fotògraf William Josephs Radford va morir el 2024. El gener del 2026, mentre el fill remenava àlbums familiars buscant-ne fotos, es va adonar que n'hi havia ben poques. Les va agafar i amb la intel·ligència artificial va eliminar el seu pare de cada imatge, i va reconstruir l'espai buit: hi va afegir els mobles, les cadires, el coixí, el mar, el que fos que hi hauria si ell no hagués ocupat aquell espai. Així doncs, va unificar les dues imatges en una fotografia lenticular: movent-la lleugerament amb la mà, el seu pare apareix o desapareix. És així com ha creat una metàfora bellíssima de com es comporten els records. Us n'oferim una mostra (si espereu uns segons, veureu com cada imatge es transforma):
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