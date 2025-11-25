«El volum que el lector té a les mans és l’obra d’una vida. D’una vida, certament, escapçada abans d’hora. Però d’una vida plena, al capdavall, fruïda intensament. Recull deu llibres sencers més una desena de poesies del primer títol que l’autor considerava reeixit, Memòria del cos (1980). I és ben cert que, en aquesta obra que ha proporcionat el títol general a la poesia completa de l’autor, ja hi reconeixem la veu distintiva de Susanna», diu Jordi Llavina, que s'ha encarregat de l'edició de Memòria del cos (Poesia completa 1980-2024), de l'escriptor i promotor cultural Àlex Susanna (Barcelona, 12 de setembre de 1957 - Gelida, 27 de juliol de 2024). Us n'oferim un poema i l'acompanyem de la caricatura amb què Matías Tolsà l'ha volgut homenatjar a la seva secció Amb un sis i un quatre.
Aniversari
Al jardí, restes d’una festa
naufraguen en plena llum del dia.
Botelles, gots, cops, cendrers,
tot sembla acusar-nos d’algun delicte
des de la seva estranya immobilitat.
De sobte, però, un vent cruel
s’endú algun tovalló de paper rebregat
que amb imperceptible fressa
esquinça els últims vels de la nit…
i potser, també, els del nostre cor,
que veu com s’allunya, irremissiblement,
la fugaç nau del poder.
Memòria del cos
© Àlex Susanna
© Viena Edicions, 2025
© Col·lecció: El far de Viena
"Amb un sis i un quatre" és una secció de caricatures fetes per Matías Tolsà.