"Aquí mataron gente por sacar la bandera / Por eso es que ahora yo la llevo donde quiera". El caricaturista Matías ha dibuixat així al cantant porto-riqueny Bad Bunny. N'escoltem Mudanza, que parla de la història de la seva familia i el seu vincle amb Puerto Rico.

Benito, hijo de Benito, le decían "Tito".

El mayor de seis, trabajando desde chamaquito.

Guiando camiones como el pai y el abuelo,

aunque su sueño siempre fue ser ingeniero.

Un día Tonito lo invitó para hacer una mudanza,

para buscarse alguito, par de pesos para algo alcanza.

Gracias a Dios que ese día no estaba busy,

porque en la mudanza fue donde conoció a Lysi.

La menor de tres que se criaron con Doña Juanita,

porque su papá y mamá partieron estando chiquitas.

Prometió graduarse antes de casarse y lo cumplió.

Diciembre del 92 con Tito se casó.

Antes de irse para Almirante donde se conocieron,

vivieron en Morovis en donde hicieron al nene,

que en Bayamón por primera vez vieron.

Un aplauso para mami y papi porque en verdad rompieron.

Ea, diablo.

Rumba.

Gracias, mami, por parirme aquí, je, ey.

El mejor de la nueva porque me crié en la vieja.

Gracias a mami y papi por todos los jalones de orejas.

Nunca me han visto en la calle ni en los podcast dando quejas.

Tratan de medir fuerza y no pueden ni en pareja.

Calle Sol, Calle Luna, estoy en la noche oscura.

Yo no canto reggae, pero soy cultura.

De Borinquen, PR, archipiélago perfecto.

En el mundo entero ya conocen mi dialecto, mi jerga.

A mí me importa un bicho lo que a ti te vale verga.

Aquí mataron gente por sacar la bandera.

Por eso es que ahora yo la llevo donde quiera,

cabrón, ¿qué fue?

Está peligroso.

Si mañana muero, yo espero que nunca olviden mi rostro

y pongan un tema mío el día que traigan a Hostos.

En la caja la bandera azul clarito

y que recuerden que siempre fui yo, siempre fui Benito.

¿Meterle más que yo? Tú eres loco.

Nah, cabrón, tú eres loco.

Lo que tú digas me importa poco.

A mí me quieren como a Tito y soy serio como Cotto.

Lugia, Ho-Oh, cabrón, yo soy legendario.

Le meto con cojones y con ovarios.

Millonario sin dejar de ser del barrio, para que sepas.

Aprieta, chamaquito, aprieta.

De aquí nadie me saca, de aquí yo no me muevo.

Dile que esta es mi casa donde nació mi abuelo.

De aquí nadie me saca, de aquí yo no me muevo.

Dile que esta es mi casa donde nació mi abuelo.

Yo soy de P fuckin' R.

Dile, Diego, dile.

Yo soy de P fuckin' R.

Ay, vamos a ver, dale, que venga para acá.

Ey, ey, ey, ey.

Yo soy de P fuckin' R.

Uy, dale, dale, dale.

Yo soy de P fuckin' R.

¡Viva!

"Amb un sis i un quatre" és una secció de caricatures fetes per Matías Tolsà.