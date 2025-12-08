L’exposició Tinta contra Hitler, que es pot veure al MNAC fins a l'11 de gener, és la presentació a Barcelona del descobriment de l’únic artista català i espanyol que va treballar massivament per a la propaganda britànica i dels Aliats durant la Segona Guerra Mundial. Del 1941 al 1945, el català Mario Armengol Torrella (Sant Joan de les Abadesses, 1909 - Nottingham, 1995) va dibuixar uns dos mil cartoons o caricatures al servei del Ministeri d’Informació britànic contra el Tercer Reich i l’Eix per a publicar-los en diaris i revistes de països aliats de Londres i neutrals, de Nova Zelanda a Haití. L’exposició presenta una selecció dels originals conservats per l’autor i la família que, juntament amb les publicacions on apareixerien molts d’aquells cartoons, esdevé un dels majors fons a escala mundial sobre il·lustració de sàtira política del conflicte més terrible de la història.
Es tracta d’un espectacular artista, fins ara desconegut de manera sorprenent, ja que les il·lustracions d'Armengol es troben al costat de les dels majors i més influents dibuixants i cartoonists de UK, com David Low, Giles o Illingworth. En elles es poden veure caricaturitzats quasi tots els fronts de guerra i les figures més destacades d’aquell combat brutal. Tot això, a més, satiritzat en un estil que beu de la intensa tradició de dibuixants i publicacions satíriques catalanes de la darreria del XIX i primeres dècades del XX. En Armengol aquesta tradició cristal·litza en una obra d’una gran qualitat artística, versàtil i moderna, que supera l’estil de l’època, apunta cap al còmic actual i ens segueix interpel·lant sobre els límits de l’humor en contextos devastadors.
1. Mission fulfilled (Missió acomplerta). c. 1942-1944. Col·lecció Família Armengol Gasull.
2. Stand by!... (Preparats!...). 1944. Col·lecció Família Armengol Gasull.
3. Retreta estetégica (Strategic retreat). c. 1943-1944. Stalin expulsa Hitler de territori soviètic. Col·lecció Família Armengol Gasull.
4. Floods in the Ruhr, floods in Warsaw... (Inundacions al Ruhr, inundacions a Varsòvia), 26 de maig de 1943. 1944. Col·lecció Família Armengol Gasull.
5. Aren't you Christians? (No sou cristians?). 1943. Col·lecció Família Armengol Gasull.
6. Sharing the umbrella (Compartint paraigües). 1943. Col·lecció Família Armengol Gasull.
7. Number one (Número u). 1943-1945. Col·lecció Família Armengol Gasull.
8. Between Purgatory and Hell (Entre el Purgatori i l'Infern), c. 1943-1945. Col·lecció A. L. & P. A. Kiddey.
9. Idyll (Idil·li), c. 1942-1944. Col·lecció Família Armengol Gasull.
10. Homage to the few (Homenatge als caiguts). 1943. Col·lecció Família Armengol Gasull.
11. 1944 (1940). 1944. Col·lecció Família Armengol Gasull.
12. Don't tell me, another victorious retreat! (No m'ho diguis, una altra retirada victoriosa!). 1944. Col·lecció Família Armengol Gasull.
13. Lift up your heart (Aixeca el cor). 1943. Col·lecció Família Armengol Gasull.
14. Fewer and later (Menys i més tard). c. 1943-1944. Col·lecció Família Armengol Gasull.
"Mostrant la mostra" és el lloc on ensenyem 14 obres que formen part d'una exposició.