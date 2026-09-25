Ignasi Blanch, autor de la secció Gent del Catorze, ha dut el seu univers intangible al Museu de Montserrat. Àngel Burgas, que n'és el comissari, diu: "L'exposició permet aproximar-nos a alguns dels grans temes que travessen la seva obra, especialment la memòria i la relació entre realitat i imaginació. Més enllà de la diversitat de tècniques, formats i encàrrecs, Blanch manté una manera de dibuixar i de mirar que fa que la seva obra sigui immediatament identificable. A través dels seus dibuixos, descobrim com l'artista transforma experiències, records i impressions en un llenguatge visual propi, capaç de condensar memòria, emoció i imaginació."
I és que les persones que ja no hi són tenen una presència total. Tal com afirma Burgas, "Blanch les invoca i les fa reviure en un dibuix. Les corporitza. Els hi regala la matèria i color, una segona oportunitat sobre la Terra. Evocant o invocant les imatges, els records o els espectres, l’autor no només els dona una segona vida, sinó que els perpetua en el món de l’ara. Ens fa saber que hi són, que no han marxat del tot, que es quedaran aquí." "El present està fet amb retalls del passat. Allò que vam ser és fonamental per identificar-nos avui i explicar com som. Qui va existir abans nostre (i ens va estimar, ens va ensenyar, ens va oferir, ens va protegir, ens va estimular) ha deixat petja en la nostra manera de ser. Som un llegat." Us oferim un recorregut per 14 de les obres que hi trobareu, i us convidem a anar-hi (teniu temps fins al 22 de novembre) per veure-les en directe.
1. Jo al sofà.
Guaix. 2011. Del llibre Donetes, publicat per Lumen. Text de L. M. Alcott i adaptació d'Àngel Burgas.
2. The reading boy.
Grafit i guaix, 2024.
3. Magical Forest.
Pols de grafit, llapis i guaix, 2024.
4. Els nois del Teufelsee.
Grafit i guaix, 2024.
5. Desfilada blava.
Llapis i guaix, 2019.
6. El noi del piano.
Llapis i guaix, 2018.
7. Home i olivera.
Llapis i guaix, 2019.
8. L'Entrepide.
Grafit, guaix i llapis de colors, 2003.
9. El sol tiene una cita con la luna.
Grafit i guaix, 2018. Publicat per Chapiteau 2.3. Text de Myriam Mézières.
10. Dones valentes.
Tècnica mixta, 2022.
11. Taula parada.
Grafit i guaix, 2018.
12. Cartell fires Figueres.
Tècnica mixta, 2025.
13. Nits blanques.
Grafit, 2026. Llibre de Dostoievski publicat per Alma editorial.
14. Coberta Donetes.
Guaix, 2011. Text L. M. Alcott. Adaptació d'Àngel Burgas, publicat per Lumen.