Sònia Moll, autora de la secció de Catorze La vida té vida pròpia, ha publicat un nou poemari. Porta per títol Faci’m oblidar el bosc i és la crònica d’un viatge als inferns del dolor, la malaltia, els medicaments i les teràpies per anestesiar-se de les ferides que causa la ferocitat de viure. Una recerca no sempre esperançada d’un aixopluc espiritual, material, humà. La veu poètica arriba al centre exacte esmolat del dol i la devastació, i des d’allà emprèn el retorn (amb escepticisme i un punt d’ironia) en direcció a un lloc des d’on sigui possible, potser, rescatar el desig. Us n’oferim un poema, i l’escoltem recitat per ella al Centre d’Art i Natura de Farrera.



Lloc

Jo abans tenia un lloc a dins de la família.

La llitera de dalt al dormitori del fons

al costat del lavabo.

La cadira

a taula

davant de la del pare

per escoltar-ne els versos i aprendre’ls de memòria

per si així se li feia més fàcil estimar-me.

El tamboret d’un piano de tecles marronoses

que mai no vaig aprendre de tocar

i el llindar d’una cuina des d’on mirava feinejar la mare

i li contava coses.



Jo abans tenia un lloc a dins de la família.

El capçal moribund d’aquell avi xilè

que es va deixar un pulmó dins les calderes

d’un balener tronat

—quan era un cabro chico

a Chiloé només hi havia papas per menjar

i els germans se li morien de dos en dos

com els brots malalts de podridura.



Jo abans tenia un lloc a dins de la família.

Abans que la mare morís i ens oblidés el nom.

Abans que els germans marxessin

a construir cases pròpies

i tinguessin fills i filles que tindrien

un lloc dins de la família

fins que els seus germans marxessin

a construir cases pròpies

i tinguessin fills i filles que tindrien

un lloc dins la família

fins que els seus germans marxessin

a construir

cases

pròpies



i es despengés un nom

de la branca i de l’arbre



que ja no tindria casa

ni tamboret ni llitera

ni llindar ni cadira

ni capçal

ni mare.



Faci’m oblidar el bosc Primera edició: desembre de 2021.

© Sònia Moll.

© Godall Edicions.



Pots comprar Faci’m oblidar el bosc a través de Bookshop, una plataforma que dona suport a les llibreries independents.