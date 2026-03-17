Hi havia una vegada un noi pobre que vivia sol. Un bon dia, veu una noia molt especial: cada cop que plora, dels seus ulls li surten unes perles brillants. El noi, sorprès, se n'enamora. Però aviat deixa de pensar en ella i s'obessiona en les perles: s’adona que, si la noia plora sovint, ell es podrà fer ric. A poc a poc, es torna més egoista, i busca maneres de fer-la plorar. Mentrestant, ella, trista, es va apagant.
La noia que plorava perles, dirigit per Chris Lavis i Maciek Szczerbowski i fet amb la tècnica de l'stop-motion, ha guanyat l'Oscar al millor curtmetratge d’animació: