  • Catorze /
  • Piano /
  • L'homenatge de Barbra Streisand a Robert Redford

L'actriu ha cantat un fragment de ‘The way we were’ a la gala dels Oscars

Piano Piano
Autor
Robert Redford i Barbra Streisand
Un dels moments més emotius de la 98a edició dels Oscars l'ha protagonitzat Barbra Streisand. Als seus 83 anys ha pujat a l'escenari a retre homenatge a Robert Redford, que va morir el setembre del 2025 als 89 anys. «Robert Redford era brillant. Va defensar la llibertat de premsa, va protegir el medi ambient i va impulsar noves veus en el cinema. Va obrir camins amb el seu talent i amb el seu compromís amb les històries que importen. També va crear l’Institut Sundance, que ha ajudat tants cineastes independents a trobar la seva veu. Per a mi, sempre serà aquell vaquer intel·lectual: fort, discret i profundament reflexiu. El darrer missatge que li vaig enviar acabava amb unes paraules molt simples: "Jo també t’estimo." I això és el que encara sento avui.» Després d’aquestes paraules, Streisand ha cantat emocionada un fragment de la cançó The way we were, el tema de la pel·lícula que van protagonitzar junts el 1973.

So it's the laughter we will remember,
Whenever we remember
The way we were.

Data de publicació: 16 de març de 2026
Última modificació: 16 de març de 2026
Subscriu-te al butlletí de Catorze
Enviem cada setmana un tast de cultura i literatura en català per correu electrònic.
Subscriu-t’hi
Subscriu-t’hi