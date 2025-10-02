Si surts amb vida

Fa temps que a Q-ars Teatre tenien un desig: portar a escena la veu de Flavia Company. Els atrau la seva manera radical de pensar, la seva capacitat de sacsejar des de cada novel·la, cada conte, cada poema. A principis del 2023, l’autora els va fer arribar un text des de l’Argentina, i en llegir-lo no van dubtar. Hi havia tot allò que defineix l’esperit de la companyia: contundència, ironia, crítica. Però també humor, agilitat i un cinisme que diverteix tant com incomoda.
És un monòleg escrit per una dona des del fons del cor i dels budells. Una fugida a crits. Una mena de mapa vital del que Company ha viscut, pensat i descobert durant anys de viatges, entre solituds i retrobaments, paisatges nous i veus desconegudes. I que ara Q-ars Teatre porta als escenaris amb un equip apassionant: Anna Güell (intèrpret), Héctor Mellinas (direcció), Txell Miras (vestuari), Anna Boix (il·luminació) i Tània Banús (ajudantia i producció).
L’obra ens presenta un personatge triple: el personatge que parla, l’actriu que l’encarna i la dona que s’amaga darrere de totes dues. Tres nivells que s’entrellacen i que l’autora utilitza per aturar una funció de teatre i fer-nos preguntes. Sobre nosaltres, sobre les nostres creences més arrelades, aquelles que sovint ni tan sols ens atrevim a qüestionar. Tot això, presidit per un objecte escènic que és alhora amenaça i motor. Una presència que accelera la reflexió i que fa del teatre un lloc on la vida i la paraula es miren de cara. A partir del 8 d’octubre a Dau al Sec, amb deu úniques funcions.