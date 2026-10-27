¿Fins a quin punt som qui som per les expectatives que els altres han projectat sobre nostre? ¿Què arribem a fer per no decebre qui ens estima? Sota aquesta premissa, l'any 1960 Romain Gary va publicar una novel·la que es va convertir en un èxit: La promesa de l'alba. El llibre narra el relat d'un home que intenta complir una promesa impossible: ser qui la seva mare havia somiat que seria.
Ella li promet que li espera un futur de glòria, ell, que estarà a l'altura d'aquest somni. Però la vida no pot mantenir aquesta il·lusió: la mare morirà, el temps passarà i el fill haurà d'aprendre a viure sense aquella mirada que li donava sentit a tot.
Josep Maria Flotats ha fet una adaptació teatral d'aquesta obra mestra, assumint-ne tres responsabilitats: l'adaptació, la direcció i la interpretació. La traducció al català ha estat feta per Salvador Oliva. L'obra estarà programada al Teatre Romea del 14 de novembre al 13 de desembre. En sortegem vint-i-cinc entrades dobles per a la funció del diumenge 15 de novembre a les 18.00 h. Podeu participar-hi fins al 6 de novembre a través del post que n'hem fet a Instagram i a Facebook.