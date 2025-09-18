«El Mestre i Margarita» arriba al Teatre Lliure

Aquesta tardor i hivern, el Teatre Lliure serà l'escenari de grans obres literàries d'ahir i d'avui. El cicle, titulat Literatura i teatre. De la pàgina a l’escena, ens delectarà combinant grans clàssics amb llibres que no fa pas tant que han sortit: des d'El Mestre i Margarita, Little Women, Càndid o l'optimisme i Les penes del jove Werther, fins a Els miserables, El día del Watusi i Dones valentes. A més a més, com a complement per aprofundir en cada obra, s'han organitzat les activitats In situ: col·loquis, converses In situ, sessions de Dilluns d’arxiu, entrevistes a La plaça, edició de textos teatrals, clubs de lectura, activitats vinculades amb la ciutat, exposicions i visites guiades (ho podeu consultar tot aquí).
Sortegem dues entrades dobles perquè gaudiu de la primera obra que s'hi representarà: El Mestre i Margarita. Hi podeu participar a través d'aquest post d'Instagram, Facebook o Twitter, fins al dimecres 24 de setembre. Fem un passeig per les propostes que completen aquest cicle:
1. El Mestre i Margarita, adaptació de la novel·la de Mikhaïl Bulgàkov, dirigida per Àlex Rigola.
Del 18 de setembre al 19 d'octubre, a la Sala Fabià Puigserver de Montjuïc.
L'obra, que conté una triple història, comença a Moscou als anys trenta del segle XX quan el dimoni —Garrido— i el seu seguici irrompen en la ciutat i sacsegen les estructures culturals. També hi ha la jove Margarita —Manzanares— que estima el Mestre —Albet—, un escriptor castigat pel règim i que no pot publicar la seva obra. Mentrestant, en un pla narratiu a dinou segles de distància, l’apòstol Mateu, Ponç Pilat i Caifàs discuteixen sobre l’existència i la mort de Jesucrist. Bulgàkov, que va patir la censura sistemàtica de Stalin, va escriure El Mestre i Margarita entre els anys 1928 i 1940, però l'obra no va ser publicada fins després de la seva mort. Actualment és considerada una de les millors novel·les en llengua russa del segle XX, una obra de culte, romàntica i dissident, en què la sàtira, la tragèdia, el misticisme i la crítica social van de la mà. "A dia d’avui segueix viva perquè parla sobre el relat, el seu poder i la seva manipulació", explica Rigola. El director n'ha fet una versió —a partir de la traducció de Xènia Dyakonova— més reduïda però força fidel a l'original. Feia temps que tenia ganes de portar a escena el muntatge per la seva dimensió èpica i creu que ara és un bon moment. "Hi ha una figura que sacseja els fonaments de la societat contemporània i, en especial, d’una societat com la nostra, que està totalment alienada".
Intèrprets: Nao Albet, Frank Capdet, Nil Cardoner, Biel Duran, Jordi Figueras, Francesc Garrido, Miranda Gas, Roger Julià, Laia Manzanares, Sandra Monclús, Carlota Olcina, Jordi Rico, Carles Roig, Xavi Sáez.
2. Little Women, adaptació de la novel·la de Luisa May Alcott dirigida per Lucia del Greco.
Del 23 d'octubre al 23 de novembre, a Gràcia.
Aquesta és la història de la Meg, la Jo, la Beth i l’Amy, les germanes protagonistes de la mítica novel·la de Louisa May Alcott. Lucia Del Greco llança com un míssil al públic d’avui aquesta obra fundacional de la literatura feminista, convertida en un espectacle-concert. ¿Qui no coneix, poc o molt, aquest melodrama immortal repetidament adaptat al cinema? Little Women és un clàssic indiscutible de la literatura universal, i la directora Lucia Del Greco en signa una versió contemporània en format de concert rock, transgressora i radicalment lliure de la història de les quatre germanes.
Intèrprets: Elisabet Casanovas, Joan Esteve, Mia Esteve, Paula Jornet, Miriam Moukhles, Blanca Valletbó.
Llibre original: Donetes, traduït per Mar Vidal i publicat per Viena.
3. Trilogia de la condició ‘millennial’. L’autor i director Miquel Mas Fiol ha fet una versió molt lliure dels tres clàssics: Càndid, Werther i Els miserables, per parlar dels anhels, les dificultats i les contradiccions de la seva generació. Ens convida a preguntar-nos: ¿podem, realment, imaginar un món lliure del neoliberalisme postmodern en què vivim?
Del 5 al 16 de novembre, a l'Espai Lliure de Montjuïc.
Càndid o l'optimisme, adaptació a partir de l'obra de Voltaire.
Un jove optimista il·lustrat, embafat per una indigesta ingestió d’eslògans motivacionals.
Intèrpret: Lluís Oliver.
Les penes del jove Werther, adaptació a partir de l’obra de J. W. Goethe.
Una jove individualista romàntica, enfrontada a la mercantilització de la tristesa.
Intèrpret: Mel Salvatierra.
Els miserables, adaptació a partir de l'obra de Victor Hugo.
Uns joves que intenten fer una revolta col·lectiva, apaivagats pels cants de sirena i les promeses d’èxit, fama i riquesa de la cultura mainstream.
Intèrprets: Gerard Franch, Lluís Oliver, Mel Salvatierra, Joan Carreras.
4. El día del Watusi, adaptació de la novel·la de Francisco Casavella dirigida per Ivan Morales.
Del 20 de novembre al 7 de desembre, a la Sala Fabià Puigserver de Montjuïc.
Per aclamació popular, torna l’oda personal, heterodoxa i canalla de Francisco Casavella a la ciutat de Barcelona. Un espectacle de la Temporada 2023 - 2024 poderós i multipremiat (per exemple amb el Premi Butaca 2024 al millor espectacle teatral, entre d'altres), que torna amb un repartiment renovat. En paraules de l’autor, una obra “sobre los cómos, los porqués, los para qués y los qués” de la Transició espanyola. Una novel·la convertida, com el Watusi del títol, en mite. I ara, gràcies al talent de l’autor i director Iván Morales i la seva companyia, en un poderós i merescudament guardonat espectacle.
Intèrprets: Anna Alarcón, Eduard Alves Fernàndez, Guillem Balart, Artur Busquets, David Climent, Raquel Ferri, Vanessa Segura.
5. Dones valentes, una adaptació de la novel·la de la Txell Feixas (Premi Nacional de Periodisme 2023) que dirigeix la Glòria Balañà.
Del 25 de febrer al 22 de març del 2026, a l'Espai Lliure de Montjuïc.
Joumana, Samar, Gulan, Hiyam, Khadija, Benchymar, Lara, Maya, Nancy i en Samir. El Líban, Gaza, Rojava, el Kurdistan iraquià, Síria o l’Afganistan. Diverses dones provinents de diferents països del Pròxim Orient i l’Àsia. Cadascuna té una història per explicar. Històries del món d'avui.
Intèrprets: Moha Amazian, Marwa Bakhat, Agnès Jabbour, Manar Taljo, Iria del Río.
