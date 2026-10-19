Al segle XVII, Miguel de Cervantes (1547 - 1616) va escriure El coloquio de los perros, una de les seves novel·les exemplars. La història presenta dos gossos, Cipión i Berganza, que descobreixen que poden parlar. Una nit, mentre recorren ciutats per arribar a Valladolid, Berganza explica al seu company les experiències que ha tingut amb els seus diferents amos. A través d’aquest viatge, Cervantes retrata els costums de l’època i posa al descobert els vicis i les contradiccions dels éssers humans, amb elements propis de la novel·la picaresca, com l'humor i la crítica social.
Quatre segles després, el dramaturg Juan Mayorga recupera aquests dos personatges a Palabra de perro, una obra que parteix del text de Cervantes per parlar del món actual. Amb humor i ironia, els gossos es converteixen en observadors de la societat i qüestionen conceptes com la veritat, la justícia, la llibertat i la moral. Mayorga explica així l'origen de l'obra: "Els primers animals que vaig imaginar dalt d’un escenari van ser Cipió i Berganza, protagonistes d’aquesta fantasia teatral titulada Palabra de perro, que vaig concebre sota l’impacte de la fantàstica narració cervantina El coloquio de los perros. Va ser llegint aquella novel·la exemplar que em vaig començar a convèncer que portar un animal a escena, a més d’obrir enormes possibilitats a la meva imaginació i a la dels directors, actors i espectadors, podia tenir un abast moral i polític en un temps tan salvatge com el nostre."
Fins al 8 de novembre, podrem veure l'obra al Teatre Romea, amb direcció escènica de Rakel Camacho. Guardonada amb el premi ADE a la millor direcció el 2020, amb Palabra de perro, Mayorga recupera l’esperit crític de Cervantes i el trasllada al present. Els actors Jimmy Castro, Cecilia Solaguren i Jorge Kent donen vida als personatges d’una peça que fa servir la mirada dels animals per parlar amb lucidesa de les febleses, la hipocresia i les desigualtats humanes.
Sortegem vint-i-cinc entrades dobles per a la funció del dissabte 31 d'octubre a les 17.00 h, i vint-i-cinc entrades més per a la funció que es farà el mateix dia a les 20.00 h. Podeu participar-hi fins al 26 d'octubre a través del post que n'hem fet a Instagram i a Facebook.