Si, abans del 3 d'agost de 2026, us acosteu al Parc de l'Estació del Nord qualsevol dia de dijous a dilluns a les 19 hores, hi trobareu centenars de persones en rotllana gaudint de l'obra d'enguany de la companyia Parking Shakespeare, Hamlet i les coses podrides.
Lluís Català i Àngela Coma Larrosa, juntament amb Roger Vilà Carreras, van ser escollits entre 220 aspirants en un càsting obert per interpretar els tres personatges joves d'aquesta obra que es fa a l'aire lliure, sense entrada ni reserva prèvia, com cada estiu des del 2009. Els dos actors, acabats de sortir de l'Institut del Teatre, interpreten per a Catorze un tast de la versió hilarant, punyent i molt lliure que presenta la companyia del clàssic de Shakespeare, traduïda i dirigida per Roger Torns.
HAMLET
Tanca’t en un convent. Fes-ho.
I no engendris pecadors.
Jo soc un home sincer,
però hi ha moltes coses
per les quals valdria més
que no m’haguessin parit.
Soc orgullós, venjatiu,
tinc el cap ple de maldat.
Imagino moltes coses
i no puc dur-les a terme.
Què podem fer els individus com jo
que ens arrosseguem entre cel i terra?
Som púrria, no ens creguis mai.
Millor tanca’t al convent.
OFÈLIA
Si us plau, pots parar? Para.
Em sap greu haver confiat en tu,
en les teves promeses. Em sap greu.
Eres un referent de bones formes.
El personatge que tothom vol ser:
intel·ligent, observador, molt llest.
Tots volen ser com tu. I mira’t ara.
Veure el que veig, havent vist el que he vist...
Quina llàstima, quin gran desperdici.
Hamlet i les coses podrides
Versió i direcció de Roger Torns a partir del clàssic de William Shakespeare.
Amb Lluís Català, Àngela Coma Larrosa, Roger Vilà Carreras, Ariadna Matas, Adrià Diaz, Mireia Cirera, José Pedro García Balada, Santi Monreal, Pep Garcia-Pascual.
Una producció de Parking Shakespeare.