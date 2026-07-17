Hamlet i les coses podrides

Lluís Català i Àngela Coma interpreten un fragment de l'obra que presenta la companyia Parking Shakespeare al Parc de l'Estació del Nord

Tast teatral
Butaca Butaca
Autor
Lluís Català interpretant Hamlet i els esperits de Hamlet i les coses podrides. Foto: Aitor Rodeo
Lluís Català interpretant Hamlet i els esperits de Hamlet i les coses podrides. Foto: Aitor Rodeo

Si, abans del 3 d'agost de 2026, us acosteu al Parc de l'Estació del Nord qualsevol dia de dijous a dilluns a les 19 hores, hi trobareu centenars de persones en rotllana gaudint de l'obra d'enguany de la companyia Parking Shakespeare, Hamlet i les coses podrides.

Lluís Català i Àngela Coma Larrosa, juntament amb Roger Vilà Carreras, van ser escollits entre 220 aspirants en un càsting obert per interpretar els tres personatges joves d'aquesta obra que es fa a l'aire lliure, sense entrada ni reserva prèvia, com cada estiu des del 2009. Els dos actors, acabats de sortir de l'Institut del Teatre, interpreten per a Catorze un tast de la versió hilarant, punyent i molt lliure que presenta la companyia del clàssic de Shakespeare, traduïda i dirigida per Roger Torns.

Lluís Català i Àngela Coma Larrosa, al Parc de l'Estació del Nord. Foto: Aitor Rodero
Lluís Català i Àngela Coma Larrosa, interpretant Hamlet i Ofèlia al Parc de l'Estació del Nord. Foto: Aitor Rodero

HAMLET

Tanca’t en un convent. Fes-ho.
I no engendris pecadors.
Jo soc un home sincer,
però hi ha moltes coses
per les quals valdria més
que no m’haguessin parit.
Soc orgullós, venjatiu,
tinc el cap ple de maldat.
Imagino moltes coses
i no puc dur-les a terme.
Què podem fer els individus com jo
que ens arrosseguem entre cel i terra?
Som púrria, no ens creguis mai.
Millor tanca’t al convent.

OFÈLIA

Si us plau, pots parar? Para.
Em sap greu haver confiat en tu,
en les teves promeses. Em sap greu.
Eres un referent de bones formes.
El personatge que tothom vol ser:
intel·ligent, observador, molt llest.
Tots volen ser com tu. I mira’t ara.
Veure el que veig, havent vist el que he vist...
Quina llàstima, quin gran desperdici.

HAMLET

Hamlet i les coses podrides

Versió i direcció de Roger Torns a partir del clàssic de William Shakespeare.
Amb Lluís Català, Àngela Coma Larrosa, Roger Vilà Carreras, Ariadna Matas, Adrià Diaz, Mireia Cirera, José Pedro García Balada, Santi Monreal, Pep Garcia-Pascual.
Una producció de Parking Shakespeare.

Foto: Aitor Rodero
Beneïda sou vós
Un festeig amb la faràndula
Emma Zafón

Tast teatral és una secció en què podem escoltar i llegir un tros d'una obra de teatre en cartellera.

Heart
Desa la publicació
Data de publicació: 17 de juliol de 2026
Última modificació: 18 de juliol de 2026
Subscriu-te al butlletí de Catorze
Enviem cada setmana un tast de cultura i literatura en català per correu electrònic.
Subscriu-t’hi
Subscriu-t’hi