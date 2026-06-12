On acaba la séquia

I ara hem tancat un moment els ulls i algú ha arrencat les tomateres, mos hem despistat uns segons i algú ha desfet los cavallons

Taller d'escriptura
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Foto: Mar Fillat
Foto: Mar Fillat

¿Te’n recordes?

Vas ensenyar-me a fer barquetes amb branquillons i alguna fulla. Vas redreçar les que s’enfonsaven, vas aplaudir les que aguantaven. Jo et vaig seguir el joc, tu vas riure, però mai em vaig atrevir a seguir-les fins a on acaba la séquia.

I ara hem tancat un moment els ulls i algú ha arrencat les tomateres, mos hem despistat uns segons i algú ha desfet los cavallons. No sé com ha passat però lo bancal ha quedat sec,

la fusta del gronxador corcada, la cuina enyorada de l’aulor de casa, i el teu cos ja una mica buit de tu.

Espereu, poseu-ho tot a lloc:

no he seguit la barqueta fins al final

no he apuntat el dia que va arribar la primera oreneta

no m’he menjat les sopes d’aigua de menta

no m’he enfilat a la branca, aquella, la més alta

no he jugat a llençar espigues al teu jersei

no he pogut collir l’última magrana

no he vist créixer les pomeres del camí nou

no he llepat la pluja després de cel rogenc

I tu faràs aquell gest d’au va, aparta’t, que jo ho arreglo. Però los ginolls et cruixiran, et diré espera, no et moguis, deixa, no t’aixequis.

Jo ho posaré tot a lloc: sortiré a fora amb lleugeresa, l’hort serà de nou al lloc de sempre i em fixaré en una tavella llarga i plena. Tocaré la seua pell peluda, penjant. La colliré, hi clavaré l’ungla i burxaré la carn verda i humida. Et faré un jaç. T’hi arrauliràs, el verd de vellut t’embolcallarà i t’agafaré amb cura, ben posadeta, sobre la mà.

De cop notaràs l’aigua a sota i, a sobre, el sol de l’hivern que s’acaba. Cauràs en un son suau i, de la barqueta estant, aniràs fent camí

au

au

corrent avall

I jo et seguiré, avui sí: fins a on acaba la séquia.

Foto: Mar Fillat Faidella
Taller d'escriptura
El poema que mai diré
Mar Fillat

"Taller d'escriptura" recull textos literaris firmats per persones que han passat pels cursos de Catorze.

Data de publicació: 12 de juny de 2026
Última modificació: 12 de juny de 2026
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