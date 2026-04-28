Aprèn català amb Catorze

Cada cop sou més els qui ens dieu que feu servir Catorze a les aules de primària, de secundària i d'aprenentatge de català. També els qui l'useu pel vostre compte per aprendre la llengua pròpia dels Països Catalans. Ens fa molta il·lusió que ho feu i que ens ho feu saber.
L'objectiu de Catorze és produir, editar, publicar i difondre contingut cultural i literari en català i de qualitat per tal que arribi a aquells que ja llegeixen en la nostra llengua, però també i sobretot a aquells que encara no ho fan.
És per això que incorporem una nova funcionalitat: seleccionant qualsevol paraula d'un escrit de Catorze, es pot accedir amb un sol clic a la seva definició del DIEC (i el DEIEC, i el DDLC, i el Diccionari de sinònims Albert Jané, i el corpus textual informatitzat de la llengua catalana, tots cortesia de l'Institut d'Estudis Catalans), del Diccionari Català-Valencià-Balear Alcover Moll (gràcies a la feina de l'IEC i la Institució Borja Moll), del Diccionari Normatiu Valencià (de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua), del Gran Diccionari de la Llengua Catalana (i la Gran Enciclopèdia Catalana i, per als més petits, el DIDAC, tots de Grup Enciclopèdia), del Viccionari de la Viquipèdia i d'eines com el Termcat, l'Optimot i el diccionari català-anglès de Softcatalà.
La quantitat d'eines de primer nivell disponibles i accessibles a internet que ens permeten aprendre català cada dia als qui ja el parlem i als qui encara no és un privilegi que devem a institucions com l'IEC i a equips de voluntaris com els que hi ha darrere de Softcatalà i la Viquipèdia, a qui agraïm que els fruits de la seva feina permetin oferir recursos d'aquest nivell als lectors de Catorze en un sol clic.