10 motius per estudiar Filologia Catalana

¿No saps què estudiar? Aquí tens deu motius per triar Filologia Catalana:
1. Perquè les paraules són arxius vius: conserven històries, influències i rastres de totes les generacions que les han fet servir.
2. Perquè també expliquen com hem arribat fins aquí. Canvien, s’adapten, es barregen i evolucionen amb nosaltres: són el reflex del nostre present.
3. Perquè el català és un laboratori viu. Veus com neixen paraules, com en desapareixen d’altres i com la llengua es transforma davant teu.
4. Perquè dominar una llengua és tenir una eina poderosa. Per comunicar millor, per convèncer, per crear i per interpretar el món amb més precisió.
5. Perquè la literatura catalana és un univers per descobrir. No és només llegir: és dialogar amb segles de pensament, rebel·lia i creativitat.
6. Perquè la filologia t’ensenya a pensar críticament. Aprens a detectar tòpics, manipulacions, discursos buits i usos interessats del llenguatge.
7. Perquè té més sortides professionals de les que imagines. Edició, correcció, assessorament lingüístic, recerca, comunicació, cultura, docència o tecnologia del llenguatge.
8. Perquè acabaràs fent-te preguntes que ningú més es fa. I sovint les respostes expliquen molt més que una simple paraula.
9. Perquè el català arriba més lluny del que imagines. S’estudia, s’investiga i s’ensenya en universitats d’arreu del món. La filologia catalana és una finestra oberta al món.
10. Perquè la llengua és futur. En un món marcat per la intel·ligència artificial, les dades i la comunicació digital, els experts en llenguatge són més necessaris que mai.