Un futur amb demanda: estudia Filologia Catalana!

La necessitat de professionals especialitzats en llengua i literatura catalanes s’ha convertit en un repte urgent per al país. Tot i que els estudis de Filologia Catalana han experimentat un creixement sostingut en els darrers anys, el mercat laboral continua reclamant més graduats capaços de cobrir les vacants que ja s’estan generant i les que arribaran amb les jubilacions massives previstes en el sector públic i educatiu.
En aquest context, el Departament de Política Lingüística impulsa la tercera edició de la campanya “Tria Filologia Catalana”, que aquest any amplia presència a xarxes i reforça col·laboracions amb l’objectiu de consolidar la tendència a l’alça en les matriculacions. El conseller de Política Lingüística, F. Xavier Vila, ha presentat la nova fase de la iniciativa i ha anunciat la continuïtat del programa de beques, que es manté després dels bons resultats del pilot amb 25 estudiants beneficiats.
Les beques, dotades amb 500 euros mensuals, volen facilitar l’accés al primer curs del grau tant en Filologia Catalana com en Estudis Occitans, i contribuir així a garantir el relleu generacional en un àmbit on la demanda supera l’oferta.
Les dades avalen aquesta necessitat. Segons l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU), el 96,7% dels graduats en Filologia Catalana de la Universitat de Barcelona treballen, majoritàriament en feines directament vinculades amb la seva formació. A més, el 83% van trobar feina en els tres mesos posteriors a finalitzar els estudis, una xifra que situa el grau entre els de més alta inserció del sistema universitari català.
Les sortides professionals són diverses i abasten camps com la docència, els serveis lingüístics, l’edició, la comunicació, la planificació lingüística o les tecnologies del llenguatge. A això s’hi suma l’interès creixent del sector privat, que busca perfils polivalents capaços de treballar en entorns editorials, comunicatius o tecnològics.
Amb aquesta nova edició de la campanya, Política Lingüística vol assegurar que el país disposi dels especialistes necessaris per afrontar els reptes lingüístics de la pròxima dècada i evitar que la manca de professionals esdevingui un fre per al desenvolupament del sector.