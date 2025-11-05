Cap trajectòria sense acompanyament

Contingut ofert per la Diputació de Barcelona
El proper 20 de novembre se celebrarà el 33è Fòrum Local d’Educació, una cita de referència per a càrrecs electes, per a equips tècnics municipals i per a la comunitat educativa, que enguany posarà el focus en un tema clau: l’orientació al llarg de la vida com a eina per prevenir l’abandonament escolar prematur.
Aquest espai de trobada i de debat, consolidat després de més trenta edicions, s’ha convertit en un punt de connexió entre el món local i les polítiques educatives, un fòrum on es comparteixen experiències, es generen aliances i es dibuixen estratègies comunes per avançar en equitat i oportunitats per a tothom.
Un repte compartit: reduir l’abandonament escolar prematur
L’abandonament escolar prematur continua sent un dels principals reptes del sistema educatiu català. Malgrat els avenços dels darrers anys, la taxa se situa al voltant del 14% dels joves, lluny encara de l’objectiu europeu del 9%. I darrere d’aquesta xifra hi ha històries reals: trajectòries truncades, desigualtats que es perpetuen i oportunitats que es perden.
És un fenomen complex, amb causes múltiples i interrelacionades. Molts factors tenen una incidència directa a escala local. Per això, els ajuntaments esdevenen actors clau en el desplegament de polítiques que poden marcar la diferència. Amb la seva proximitat, el seu coneixement del territori i la seva capacitat d’articular actors, els governs locals estan en una posició estratègica per detectar necessitats, crear oportunitats i acompanyar trajectòries educatives i vitals.
L’orientació com a palanca de canvi
L’orientació és molt més que informar sobre itineraris educatius: és una estratègia integral que acompanya les persones en la construcció del seu projecte de vida. Quan s’ofereixen referents, informació i acompanyament, s’obren camins que abans semblaven inaccessibles.
Des de la proximitat, els ajuntaments poden liderar xarxes territorials d’orientació que impliquin centres educatius, famílies, entitats socials, agents econòmics i diverses àrees municipals. Aquesta mirada col·laborativa permet teixir ecosistemes educatius locals cohesionats i potents.
En aquesta línia, des de fa anys l’Àrea d’Educació de la Diputació de Barcelona dona suport als municipis perquè puguin generar oportunitats educatives al llarg de la vida. Ho fa a través de programes de suport a les transicions i d’iniciatives que obren noves vies formatives i laborals. Un exemple destacat és el sistema local d’orientació i acompanyament integral per a joves de 16 a 24 anys; amb una plataforma tecnològica es garanteix el seguiment personalitzat i la traçabilitat de cada trajectòria. La lluita contra l’abandonament escolar prematur es complementa amb d’altres suports com els ajuts als ens locals que promouen Programes de Formació i Inserció (PFI) i el reforç a l’oferta formativa de les escoles municipals de persones adultes, adreçada a les persones en risc o que han abandonat prematurament els estudis.
Una mirada compartida
La tasca de la Diputació de Barcelona en orientació no és exclusiva de l’àmbit educatiu. Tant l’Àrea de Desenvolupament Econòmic i Turisme com l’Àrea de Sostenibilitat Social, Cicle de Vida i Comunitat impulsen programes orientats a adolescents, a joves, a famílies i a persones en procés de canvi vital o professional. Són iniciatives diverses —des de tallers d’empoderament juvenil fins a accions d’ocupabilitat per a persones adultes— que comparteixen una mateixa visió: l’orientació com a eina per acompanyar les persones en totes les etapes de la vida i no només en l’adolescència.
Per articular aquesta mirada conjunta s’ha creat el Grup de treball Interàrees AEP/Orientació, que uneix les tres àrees en una estratègia comuna. L’objectiu: dissenyar una política corporativa d’orientació que empoderi les persones, reforci el rol dels ens locals i garanteixi un acompanyament integral i personalitzat.
Un moment clau: noves eines i oportunitats
El 2024 va marcar un punt d’inflexió amb la possibilitat d’accés dels ens locals a les dades d’abandonament escolar, una demanda històrica. Aquest accés permetrà millorar les estratègies de prevenció i actuació, orientant de manera més eficaç els recursos allà on es necessiten.
A més, la Generalitat està treballant en el nou Decret d’orientació, que té l’ambició d’assegurar una orientació educativa coordinada, accessible i sistemàtica per a tot l’alumnat. Aquesta nova normativa obre la porta a una política d’orientació més sòlida i articulada entre administracions.
Una invitació oberta
En un moment en què els reptes educatius són globals però les solucions passen, cada cop més, per l’àmbit local, el 33è Fòrum Local d’Educació esdevé una cita ineludible.
Us convidem a participar-hi activament, a conèixer iniciatives pioneres i a sumar-vos a aquest moviment compartit per acompanyar les trajectòries vitals i educatives de la ciutadania, al llarg de tota la vida.
Més informació i inscripcions aquí.