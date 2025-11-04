Quan l’espai també actua: descobrir l’escenografia a l’Institut del Teatre

Contingut ofert per la Diputació de Barcelona
Molt abans que s’encengui el primer focus d’un espectacle, algú ja ha imaginat l’univers de tot el que passarà en escena. Aquest univers es concreta en el disseny de l’espai, de les llums i dels personatges, claus perquè les històries arribin al públic amb totes les emocions i sensacions.
L’Institut del Teatre —creat per la Diputació de Barcelona el 1913—, a través de l’Escola Superior d’Art Dramàtic (ESAD), ofereix els estudis per formar-se com a professional de l’escenografia. De fet, l’escola imparteix tres especialitats: interpretació, direcció i dramatúrgia, i escenografia. I és precisament aquesta triple oferta el que la converteix en un centre únic a escala estatal i europea. Mentre la majoria d’escoles d’art dramàtic es concentren només en la formació d’intèrprets o de directors, l’Institut del Teatre és un dels pocs espais on també es pot estudiar i aprendre la creació escenogràfica.
La diferenciació en el cas de l’ESAD encara va un pas més enllà, en donar-se la circumstància que la institució acull també el Conservatori Professional de Dansa, el Conservatori Superior de Dansa i l’Escola Superior de Tècniques de les Arts de l’Espectacle. Així doncs, els estudiants de qualsevol d’aquests centres tenen l’oportunitat de treballar plegats més que en qualsevol altra escola d’art dramàtic, fet que afavoreix sinergies que, sovint, es tradueixen en la creació de grups de treball o de companyies multidisciplinàries que es forgen durant l’etapa formativa de l’alumnat.
Crear mons: l’ofici de l’escenògraf
L’escenògraf és el professional que dissenya el context de l’acció, és a dir, el que dissenya l’espai, el vestuari i la caracterització dels personatges, així com la il·luminació de l’escena. Per tant, la feina de l’escenògraf és necessària en totes les disciplines escèniques (teatre, dansa, òpera, circ, màgia), però també ho és en l’àmbit audiovisual (cinema, televisió, publicitat), en les arts expositives (museografia, exposicions, estands, fires, instal·lacions) i en altres tipus d’esdeveniments. En definitiva, l’escenògraf és el responsable de la dimensió plàstica i visual de l’espectacle.
L’escenografia és un art total: combina creativitat i tècnica, intuïció artística i coneixement de materials, llums i volums. I les seves aplicacions van molt més enllà del teatre. Els professionals formats en aquesta especialitat treballen també en cinema i televisió, en publicitat, en museus i exposicions, en la creació d’instal·lacions artístiques o en la concepció d’esdeveniments especials.
I quina formació prèvia ha de tenir algú que vulgui formar-se com escenògraf a l’ESAD? Els requisits d’accés són els mateixos per a les tres especialitats que s’imparteixen a l’Escola Superior d’Art Dramàtic: disposar del títol de Batxillerat, estudis equivalents o bé haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys. Al marge d’això, és interessant que l’aspirant tingui certa habilitat per al dibuix i/o el disseny; no és un requisit com a tal, però sí que es valora a les proves d’accés.
Aprendre amb les mans i amb la mirada
El pla d’estudis d’Escenografia combina teoria i pràctica des del primer curs. Els alumnes treballen en projectes reals, dissenyen maquetes, experimenten amb tècniques de construcció i aprenen a representar digitalment els espais, entenent la relació entre moviment, llum i color. També cursen assignatures d’art dramàtic, de dramatúrgia, d’estètica o d’història de les arts escèniques, que els ajuden a comprendre el sentit profund d’allò que passa a escena.
El contacte de l’alumnat amb el món professional és constant. L’Institut del Teatre té convenis amb espais de creació i de producció de referència, i també participa en festivals internacionals, com la Quadriennal d’Escenografia de Praga, on Catalunya té un paper destacat.
