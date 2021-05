Maig d’amor

Sílvia Bel recita Gerard Vergés.









Són certes les paraules que vam dir-nos,

certa la primavera del teu cos

i cert l’espill d’amor dels teus ulls negres.



Suau plovia sobre el bosc tendríssim

de pins i diminutes margarides.

Sols el silenci, sols nosaltres sols.



D’aquí a molts anys potser recordaràs

que algú, algun dia, et va estimar moltíssim.

I et pujarà a la gola una dolçor

com una immensa mel, com una música.



La mateixa dolçor que ara jo sento

recordant-te en la meva soledat.

Res no val tant com un instant d’amor.