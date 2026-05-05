Søren Kierkegaard va néixer a Copenhaguen el 5 de maig de 1813 i hi va morir l’11 de novembre de 1855. És considerat un precursor fonamental de l’existencialisme, pel seu interès a analitzar l’existència humana. La seva filosofia se centra en l’individu i la subjectivitat, així com en la llibertat, la responsabilitat, l’angoixa i la desesperació. Recordem aquest filòsof, teòleg i escriptor llegint-ne 14 reflexions:
1. La vida només es pot entendre mirant enrere; però s’ha de viure mirant endavant.
2. La pregària no canvia Déu, però canvia aquell qui prega.
3. La gent exigeix la llibertat d’expressió com a compensació d'una llibertat de pensament que no fa servir gairebé mai.
4. El perill més gran és perdre’t a tu mateix, i sovint passa en silenci.
5. Atrevir-se és perdre l’equilibri momentàniament; no atrevir-se és perdre’t a un mateix.
6. El desesperat vol desesperadament ser ell mateix.
7. Només la veritat que edifica és veritat per a tu.
8. La majoria dels homes persegueixen el plaer amb tanta pressa que el passen per alt.
9. Hi ha dues maneres de ser enganyat: una és creure allò que no és cert, l’altra, negar-se a creure allò que és cert.
10. El contrari del pecat no és la virtut, sinó la fe.
11. L’angoixa és el vertigen de la llibertat.
12. La multitud és la mentida.
13. No hi ha res al món que espanti més un home que prendre consciència de la immensitat del que pot fer i pot esdevenir.
14. El meu consell sincer i amistós és aquest: fes-ho o no ho facis, te’n penediràs igualment.
