Marc Aureli (Roma, 121 – Vindobona, 180) va ser emperador de l’Imperi romà i un dels grans pensadors de l’estoïcisme. Enmig de guerres, responsabilitats polítiques i viatges constants, escrivia notes per recordar-se com havia de viure. Aquells apunts íntims, escrits en grec i destinats només a ell mateix, es van conservar en el llibre Meditacions. Hi reflexiona sobre el pas del temps, la serenitat, el deure i la manera de governar la pròpia ment. Us n’oferim catorze reflexions:
1. Quan et llevis, t'has de dir: avui toparé amb indiscrets, desagraïts, insolents, mentiders, envejosos i egoistes.
2. Quan et llevis, pensa en el privilegi que tens d'estar viu: de poder respirar, pensar, gaudir i estimar.
3. La millor venjança és no assemblar-te a qui t'ha fet mal.
4. Si et turmenta alguna cosa externa, no és la cosa mateixa la que et pertorba, sinó el teu judici que en fas. Tens el poder d’esborrar aquest judici ara mateix.
5. No perdis més temps discutint sobre com ha de ser un bon home. Sigues-ho.
6. La teva ment serà com els pensaments que hi deixis habitar.
7. El que no és bo per al rusc no és bo per a l’abella.
8. No actuïs com si haguessis de viure deu mil anys, la mort és a prop teu: mentre visquis, mentre sigui possible, sigues bo.
9. Recorda que tot el que existeix està destinat a canviar.
10. Tot el que sentim és una opinió, no un fet; tot el que veiem és una perspectiva, no la veritat.
11. L’obstacle que impedeix l’acció fa avançar l’acció. El que s’interposa en el camí esdevé el camí.
12. El millor remei contra la ira és retardar-la.
13. Si no és correcte, no ho facis; si no és veritat, no ho diguis.
14. Tot és efímer: tant qui recorda com allò que és recordat.
