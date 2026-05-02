Nietzsche: «Les veritats no dites es tornen verinoses»

Friedrich Nietzsche (15 d’octubre de 1844, Röcken, Alemanya – 25 d’agost de 1900, Weimar, Alemanya) va ser un filòsof i filòleg alemany clau per entendre el pensament contemporani. La seva obra —que inclou títols com El naixement de la tragèdia, Així parlà Zaratustra, Més enllà del bé i del mal o La genealogia de la moral— qüestiona els fonaments de la cultura occidental: la moral cristiana, la idea de veritat absoluta i els valors heretats. Us n'oferim 14 idees:
1. El qui té un per què viure pot plantar cara a qualsevol com.
2. El valor d'un home es mesura per la quantitat de soledat que pot suportar.
3. No hi ha fets, només interpretacions.
4. Qui lluita contra els monstres ha de vigilar que no es converteixi en un d'ells.
5. I si mires prou temps dins l’abisme, l’abisme també et mirarà.
6. Qualsevol convicció és una presó.
7. Tenir fe vol dir no voler saber la veritat.
8. El desert creix: ai, de qui en porta dins seu.
9. Jo necessito companys, però companys vius; no morts o cadàvers que hagi de carregar a coll allà on vagi.
10. El que es fa per amor es fa sempre més enllà del bé i del mal.
11. Sempre hi ha una mica de bogeria en l’amor, però sempre hi ha una mica de raó en la bogeria.
12. La convicció és més enemiga de la veritat que no pas la mentida.
13. El destí dels homes està fet de moments feliços, però no d’èpoques felices.
14. Les veritats no dites es tornen verinoses.
"14 pensaments" és una tria de 14 idees de diversos personatges cèlebres.