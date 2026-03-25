William Blake: «Qui desitja però no actua engendra pesta»

El poeta, gravador i visionari del Romanticisme anglès William Blake va néixer a Londres el 28 de novembre de 1757 i va morir a Londres el 12 d’agost de 1827. Autor d'obres com Songs of Innocence and of Experience, The Marriage of Heaven and Hell Auguries of Innocence, en els seus textos, la tensió entre contraris —innocència i experiència, raó i energia— esdevé el motor del coneixement i de la vida. No només descriu la realitat, sinó que ens convida a interpretar-la i a viure-la amb la consciència més plena.
1. Si les portes de la percepció fossin netes, tot apareixeria tal com és: infinit.
2. L’àguila mai no va perdre tant de temps com quan va voler aprendre del corb.
3. El plaer i el dolor són necessaris per a l’ànima.
4. Tot el que viu és sagrat.
5. Sense contraris no hi ha progrés.
6. Qui desitja però no actua engendra pesta.
7. Mai no saps quant és prou fins que n'has tingut més que prou.
9. Una veritat dita amb mala intenció supera totes les mentides que puguis inventar.
10. Veure un món en un gra de sorra i un cel en una flor salvatge.
11. L’abella enfeinada no té temps per a la tristesa.
12. Pensa al matí. Actua al migdia. Menja al vespre. Dorm a la nit.
13. Cap ocell s’enlaira massa alt si vola amb les seves pròpies ales.
14. Les grans coses passen quan els homes i les muntanyes es troben.
