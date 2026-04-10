Vint-i-cinc anys són un període prou llarg per començar a fer un balanç sobre què ha donat de si la cultura catalana en diferents àmbits. Defugint tant el cofoisme com el pessimisme, cal valorar els assoliments, analitzar críticament les mancances i obrir els debats que calgui per avançar col·lectivament.
Aquest divendres 10 d'abril a les 18.30 h al CCCB, l’editora Aissata M’ballo, la filòsofa Eulàlia Bosch i l’escriptora Elisabet Riera, moderades per la directora de L’Avenç, Núria Iceta, reflexionaran sobre els èxits i els reptes d’aquest període per tal de construir un balanç a tres veus amb la calidesa de l’intercanvi d’idees d’una conversa i l’ambició dels projectes que han emprès en les seves trajectòries respectives.
Tal com ens explica Iceta, "El Consell de Redacció de la revista Serra d'Or ens vam plantejar fer un balanç del primer quart de segle des del punt de vista cultural. D'una banda, vam encarregar quatre articles que sortiran durant l'any: en el número d’abril, David Guzmán farà el balanç sobre literatura; en el de juliol, Susanna Portell el farà sobre art; al setembre, Joan Fuster el farà d’història, i al novembre, Laura Llevadot, de pensament. I, d'altra banda, vam organitzar aquesta conversa en què participaran tres dones de generacions, orígens i trajectòries diferents, molt i molt interessants. Parlaran des de les seves experiències i reflexions, ens explicaran com han vist aquest quart de segle i com voldríem que fos el país d’aquí a vint-i-cinc anys."
