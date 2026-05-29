Catorze no existiria si no fos per vosaltres, els lectors. Des que vam néixer, el 2014, sou molts els que ens heu acompanyat llegint, comentant i compartint el que publiquem: l'any passat mateix, vau llegir més de vuit milions d'escrits literaris en català. Per posar-vos cara i agrair-vos el suport, el dimarts 16 de juny farem una petita festa, informal i propera, al Museu de la Xocolata (carrer del Comerç, 36, Barcelona).
La trobada, en col·laboració amb el Gremi de Pastisseria i el Museu de Xocolata de Barcelona, serà de 19:00 a 21.30. Vindran autors que escriuen a Catorze, brindarem amb cava, menjarem coca, cantarem i ballarem amb en Xavi Túrnez, que tocarà èxits a la carta. També farem entrega del segon Premi Literari Catorze a Dani Vilaró Donat, pel relat L'olor del cafè que acabes de fer. Si us ve de gust venir (a nosaltres ens encantaria), inscriviu-vos en aquest formulari i us confirmarem l'assistència per correu. L'aforament és limitat i tindran preferència aquelles persones que donin o hagin donat suport.