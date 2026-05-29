El Museu de la Xocolata acollirà el 16 de juny el lliurament del segon Premi Literari Catorze

Ignasi Blanch
Catorze no existiria si no fos per vosaltres, els lectors. Des que vam néixer, el 2014, sou molts els que ens heu acompanyat llegint, comentant i compartint el que publiquem: l'any passat mateix, vau llegir més de vuit milions d'escrits literaris en català. Per posar-vos cara i agrair-vos el suport, el dimarts 16 de juny farem una petita festa, informal i propera, al Museu de la Xocolata (carrer del Comerç, 36, Barcelona).

La trobada, en col·laboració amb el Gremi de Pastisseria i el Museu de Xocolata de Barcelona, serà de 19:00 a 21.30. Vindran autors que escriuen a Catorze, brindarem amb cava, menjarem coca, cantarem i ballarem amb en Xavi Túrnez, que tocarà èxits a la carta. També farem entrega del segon Premi Literari Catorze a Dani Vilaró Donat, pel relat L'olor del cafè que acabes de fer. Si us ve de gust venir (a nosaltres ens encantaria), inscriviu-vos en aquest formulari i us confirmarem l'assistència per correu. L'aforament és limitat i tindran preferència aquelles persones que donin o hagin donat suport.

Data de publicació: 29 de maig de 2026
