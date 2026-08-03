La gran fira de videojocs que parlarà en català

Del 9 a l'11 d'octubre, els amants dels videojocs teniu una cita: la primera edició del SAGA Barcelona Game Fest. Aquesta macrofira se celebrarà al recinte de Montjuïc, ocuparà més de 14.000 metres quadrats i oferirà més de 80 activitats adreçades tant al públic general com als professionals del sector.
El director general de Política Lingüística en els Àmbits Tecnològic i Audiovisual, Roger Serra, ha destacat que el nou festival representa "molt més que un nou saló del videojoc". "És un projecte que fa créixer el sector, impulsa el talent i consolida el català com una llengua de creació, de joc i de comunitat". Segons ha explicat, la voluntat és que el SAGA no sigui només un aparador de videojocs en català, sinó també "una trobada de jugadors en català" i un model per a altres esdeveniments similars. "Quan reforcem les comunitats, reforcem també l'ecosistema del videojoc al nostre país", ha conclòs.
Serra també ha posat en valor el pes d'un sector que a Catalunya factura 756 milions d'euros anuals, ha crescut un 6,6% aquest any i agrupa 262 estudis de desenvolupament i més de 5.170 professionals. Alhora, ha recordat que el videojoc continua sent un dels grans reptes per al català. "Si en algun sector tenim feina a fer, és en el sector dels videojocs", ha dit. Actualment, només el 7,1% dels catalans declaren que poden jugar en català, una dada que atribueix principalment a la manca d'oferta. Per això, la Generalitat impulsa subvencions tant per crear videojocs en català com per localitzar-hi títols desenvolupats inicialment en altres llengües. També dona suport al portal VDJocs, que ja recull més de 320 videojocs disponibles en català.
La comissionada d'Ús Social del Català de l'Ajuntament de Barcelona, Marta Salicrú, ha defensat que "cal normalitzar la presència del català també en els esdeveniments firals amb vocació internacional". Tal com ha remarcat, el sector del videojoc és estratègic perquè contribueix a generar nous usos lingüístics entre els joves. "Només podrem viure en català als carrers de Barcelona si podem viure també en l'àmbit digital", ha afegit.
El Govern reforçarà aquest compromís amb un estand institucional compartit pels departaments de Cultura i de Política Lingüística, que mostrarà la força de l'ecosistema català del videojoc i donarà visibilitat als títols disponibles en català, així com a les iniciatives impulsades des de la Taula del Videojoc de Catalunya. El Departament de Cultura també organitzarà una nova edició del Talent DevDay, una jornada que posarà en contacte empreses amb estudiants i professionals que busquen noves oportunitats laborals.
La projecció internacional serà un altre dels pilars del festival. El SAGA comptarà amb delegacions del Japó i Portugal, una col·laboració amb la fira asiàtica China Joy i la participació d'estudis i editors de referència com The Behemoth, Devolver Digital i Super Rare Games, així com professionals vinculats a Larian Studios i Gameloft.
Segons el Llibre Blanc de la Indústria Catalana del Videojoc 2024, el 74% dels videojocs creats a Catalunya incorporen el català. En aquesta línia, el coportaveu del SAGA Barcelona Game Fest, David Poudevida, ha assegurat que la llengua serà un dels eixos transversals de la primera edició. La fira comptarà amb més de cinquanta videojocs disponibles en català, amb servei de traducció simultània i senyalització de les llengües disponibles als videojocs. L'objectiu és clar: que el català hi sigui present amb total normalitat.